Al acecho. Luis Suárez anotó el primer gol de penal para Uruguay, en un partido que se le complicó demasiado ante Japón.

Uruguay, candidato al título, quedó a un paso de la clasificación a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, al empatar anoche 2 a 2 con Japón en un verdadero "partidazo" de la segunda fecha del Grupo C desarrollado en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.



Koji Miyoshi (25m PT y 14m ST) anotó los goles de Japón, que sumó su primera unidad; y Luis Suárez (31m PT, de tiro penal sancionado a instancias del VAR) y José Maria Giménez (20m ST) lo hicieron para los uruguayos, que llegaron a los cuatro puntos y quedaron a la cabeza de la zona.



Sin dudas, el equipo asiático mostró una mejor versión que en su debut ante los trasandinos, teniendo en cuenta que es uno de los invitados a la Copa y que la disputa con una selección meramente compuesta por jugadores Sub-23, teniendo como objetivo formarlos para los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio. Por lo pronto, ayer dieron una muestra de temperamento ante los uruguayos.



Esta segunda jornada del Grupo C se completará hoy desde las 20 con el choque entre Ecuador (0) y Chile (3) en el Fonte Nova de Salvador de Bahía.



En la tercera y última jornada del grupo, el lunes próximo a partir de las 20, Uruguay se medirá con Chile en el legendario Maracaná de Río de Janeiro y Japón hará lo propio con Ecuador en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.



De acuerdo a los resultados que se puedan dar, la Argentina, si es que vence a Qatar el domingo, puede llegar a medirse con alguna selección de este grupo. Aunque, claro está, por ahora son todas especulaciones.

El VAR dijo presente

Como ya es habitual en esta Copa América, el VAR tuvo un rol protagónico. En este caso sirvió para que Uruguay pudiera igualar de manera transitoria el partido en Porto Alegre. Es que luego de quedar abajo en el marcador, los charrúas respondieron muy rápido. El árbitro Andrés Rojas constató por la TV una "plancha" de Ueda a Cavani dentro del área, sancionó el tiro penal y Suárez, infalible, estableció el merecido 1 a 1 en el marcador. En un principio la jugada había terminado con el arquero nipón tomando el balón, pero al árbitro le informaron que podía haber falta penal y por eso decidió recurrir al VAR (foto). Luego de hacerlo, marcó la pena máxima y también amonestó al jugador de Japón.



El VAR ha tenido un rol clave en este certamen y aún se espera mayor protagonismo a medida que se acerquen los partidos decisivos por el título. Habrá que ver si lo siguen usando bien.