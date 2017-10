En el torneo de 2016, por ser San Juan sede, recibió la invitación para, con edad de juvenil, correr el nacional de mayores. Y, con todas las ansias de sus 17 años no dejó pasar la oportunidad y no sólo les mojó la oreja a ciclistas consagradas. A las que ostentan en sus piernas una gran cantidad de títulos, la piba sanjuanina les pasó el trapo. Logró la medalla de bronce en el scratch, prueba que significó su debut absoluto. Ganó el oro en las puntuables y, con una frialdad, propia de una veterana de mil batallas, colgó de su cuello la medalla dorada del omnium, competencia que reúne cuatro pruebas distintas y premia a la corredora más completa.



Como este año, por decisión de la Facpyr, que modifica sus programas según la conveniencia, no habrá carrera multidisciplinaria, por lo que la joven Aguirre -al igual que Carla Álvarez- correrá solamente scratch y puntuables.





-Tuviste un año muy movido, con los panamericanos y el mundial, ¿cómo llegas al torneo?



-No voy a negar que estoy cansada, pero cuando me habló Ernesto (Fernández, el técnico), no dudé, porque lo tenía marcado como uno de los objetivos.



-A un año de tus títulos, ¿esperabas ser campeona tan rápido entre las mayores?



-Sinceramente no. La idea era ganar experiencia, pero llegué con muy buena forma y con el apoyo del cuerpo técnico, de Carla (Álvarez su compañera), mi familia y el público fui perdiendo el nerviosismo y pude ganar.



-¿Cómo fue la experiencia de 2017?



-Muy buena, con el equipo (Shimano Ladies Power) y con la selección tuve un año muy importante, tal vez no en los resultados, pero sí en todo lo que aprendí. La idea era hacer el Panamericano y luego se dio lo del Mundial de ruta, previa concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la UCI; donde aprendí mucho.



-¿La Maribel Aguirre de este año, en qué se diferencia a la del año pasado?



-Creo que soy más corredora; que haberme dedicado, casi por completo, a lo que me gusta me ha permitido crecer.



-Es el físico el que en este momento marca los límites. ¿Pensás que te responderá bien?



-Creo que sí, cuando volví de Noruega descansé casi una semana, no me preocupa el fondo porque tengo de sobra, espero en estos días recuperar el golpe de pedal que es clave para la pista. Pero estoy bien. Me queda una bala y voy a intentar aprovecharla.



Doble campeona



Maribel comparte con Carla Álvarez el privilegio de ser las dos únicas ciclistas ganadoras de dos oros nacionales en pista para San Juan.

Hoy viaja la delegación sanjuanina

Esta noche, a las 22, desde la puerta del estadio "Aldo Cantoni", partirá la delegación sanjuanina que, entre viernes y domingo, participará de una edición más de los Campeonatos Argentinos de ciclismo en pista.

El plantel seleccionado por el cuerpo técnico de la Federación Ciclista Sanjuanina cuenta con un adelantado en la provincia de Santa Fe: Héctor "Willy" Lucero; quien luego de ganar dos carreras el fin de semana pasado en Buenos Aires, se concentró en un hotel de la capital santafesina, ubicada a 38 kilómetros de Esperanza, ciudad donde se desarrollarán las pruebas.

La nómina del equipo sanjuanino la integran: Emiliano Fernández, Rubén Gabriel Ramos, Gerardo Tivani, Emiliano Contreras, Duilio Ramos, Víctor Arroyo, Leonardo Rodríguez, Leonardo Cobarrubia, el ya citado, Lucero y las damas, Carla Álvarez y Maribel Aguirre. Al cuerpo técnico lo integran: Ernesto Fernández y Rubén Ramos (entrenadores) y Mauricio Pérez (mecánico).