Carlos Tevez se despidió de Boca. El Apache, último ídolo de la época dorada del Xeneize y a sus 37 años, comunicó ayer por la tarde en una conferencia de prensa en la Bombonera su decisión de alejarse del club: aseguró que prioriza estar con su familia, luego del fallecimiento de su padre Segundo. A su vez, no dio pistas sobre si seguirá jugando al fútbol o finalmente se retirará.

"Necesito estar con mi mamá, necesito ser hijo. Hace tres meses se fue mi viejo. Quiero ser padre, hijo y hermano. Es lo único que tengo en mi cabeza", expresó el delantero, quien no dijo si continuará con su carrera como futbolista profesional. Además, se emocionó al recordar a su padre cuando leía una "carta" que tenía armada por su despedida y no descartó regresar al club en otro rol: "No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar".

A la conferencia de prensa convocada ayer al mediodía por el club, la compartió en la misma mesa con el presidente del club, Jorge Amor Ameal. Fue el máximo dirigente quien habló primero y sostuvo que "a Carlitos sólo le podemos decir gracias. Nos dio todo lo que tenía para darnos y los hinchas de Boca siempre le vamos a estar agradecidos".

En un pasaje de su discurso, afirmó que "fui feliz con la camiseta de Boca. Es lo más lindo. Su gente, el pueblo de Boca es lo más lindo que hay. Les agradezco a ellos. Sin ellos, nada es igual. Los partidos no son iguales. Se extraña muchísimo. Se hizo todo muy normal en medio de la pandemia. No es normal eso. Se lo extraña. Todos los domingos en nuestro club. Se hace difícil. Siempre disfruté con esta camiseta. Me llevo los mejores recuerdos. Que se quede tranquila la gente. Doy un paso al costado para estar con mi familia. La decisión es mía, para estar con mi mujer, mis hijos y disfrutar de la vida. Muchas gracias".

También se dio tiempo para revelar la charla que tuvo antenoche con Román Riquelme, su ídolo de chico y máximo responsable en el club de Fútbol. "Lo llamé y le dije lo mismo que estoy diciendo acá. Es un tema mío, de mi familia. Román lo entendió. No hay mucho más que eso. Hablamos una hora, queda entre Román y yo. Entendió todo desde un principio. Mi carrera en Argentina está terminada. En el único club que jugaría en Argentina es en Boca, en ninguno más".

Tevez anotó 94 goles en Boca en 275 encuentros, quedando en el top ten histórico.

Incluso, tuvo un momento para recordar de manera especial a Diego Maradona, "Diego siempre me decía que sea feliz. Para bien o mal, siempre van a hablar. Vos tenés que ser feliz", subrayó.

Además el Apache se dio tiempo para una infidencia sobre su familia al comunicarles la noticia. "Ninguno se opuso a la decisión que tomamos entre todos. Ninguno. Hasta mi mamá. Después de que falleció mi viejo, me dijo que vuelva a jugar. Hoy están todos de acuerdo con esta decisión. Es un día triste, pero estoy feliz porque sé que estoy haciendo lo correcto", reveló.

La última vez que Tevez jugó en la Bombonera con público fue la noche de la coronación por la Superliga del 2020 ante el Gimnasia de Maradona y sobre ese recuerdo puntualizó que "mucha gente me decía por qué no te vas después de la Libertadores", o esperar a que la gente vuelva a la cancha. No hay cosas más lindas que ese día. Fue la mejor ovación. Ver a la gente cómo se abrazaba por ser campeón es lo máximo. Me voy con eso que me llena. No hay cosa más linda. Como eso no va a haber igual".

Sobre la forma en que lo comunicó internamente, destacó que "Miguel (Russo) convivió conmigo en estos últimos meses. Sabe que en los últimos diez o quince días no era el mismo Carlitos. Me costaba muchísimo ir a entrenar, enfocarme. Eso, si no estás bien en lo mental, en lo físico se te hace muy difícil. Hablé con Miguel. Él lo veía cuando llegaba a entrenar. Se notaba. Dejé pasar unos días para saber si pasaba ese sentimiento tan genuino. A Román fue al primero que llamé. Después al presidente y a Miguel".

Consultado sobre la chance de volver al club en otra función, añadió que "todo es posible. Hoy es un día muy triste para mí. Como jugador, no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca. Voy a estar para el hincha, para el pueblo boquense. Siempre voy a estar para hacer lo mejor para el club".

Y fiel a su estilo visceral, cerró sus palabras con "el recuerdo más lindo que puedo tener es la última vez que nos vimos, cuando fuimos campeones. No hay nada más lindo que esa imagen. La última ovación a Maradona en una cancha. La última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón. La última vez que vi llorar a mi papá de alegría. Desde que nací, nacimos de Boca y vamos a morir de Boca. Como dije, no hay nada más lindo. No necesito más nada para ser feliz. No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Mi sangre no es roja, siempre va a ser azul y amarilla".

Un coro de aplausos siguió este momento y Tevez se fue de Boca, acaso para siempre o quizá no. Lo seguro es que se fue sin más nada para darle y con mucha paz.





Pura gloria

11 Los títulos que sumó Tevez en Boca durante las tres etapas como futbolista. Entre ellos, una Libertadores y una Intercontinental, ambas en 2003.

Román lo entendió

La decisión de irse tomada por Tevez generó que Román Riquelme hablara en exclusiva con un medio digital (BigBang) y diera su parecer: "Carlos dijo que deja de jugar y no hay nada que hacer. Por lo menos lo vimos jugar un año y medio más. Por eso, estamos contentos. Cuando nosotros llegamos al club, todos pensaban que lo íbamos a echar. Nosotros estábamos convencidos de que él nos iba a ayudar y nos ayudó. En el primer torneo lo hizo muy bien. Y ahora le está pasando lo lógico: el paso del tiempo. El tiempo que nos pasa a todos. Ya en los últimos partidos le empezó a costar mucho. Ahora ha tomado esta decisión y hay que apoyarlo", sostuvo.



OPINION

Que 22 años no es nada

Por Gerardo Alaniz



La postal es única. Probablemente irrepetible. Los dos abrazados y caminando por los pasillos de la Bombonera, el lugar donde ambos construyeron carreras dignas de las leyendas que son con la azul y oro en el pecho. Lo que debía ser el final de una historia de película como la de Tevez con Boca, tuvo un bonus track inesperado: la charla ante todos antes de dejar el estadio con el máximo ídolo del club, Riquelme. De hecho, el Apache reveló que al primero que le dijo el jueves por la noche que se iba del club fue al exenganche. Precisamente a él hace 22 años y siendo alcanzapelotas en un encuentro en Brandsen 905 le pidió una foto. Esa imagen de un flaco Riquelme y un joven Tevez bien podrá ser reemplazada por la de ayer por la tarde cuando el nacido en Fuerte Apache se fue de la Bombonera vaya uno a saber por cuánto tiempo.

Mucha agua pasó bajo el puente de ambos en este tercer periodo de Carlitos como jugador. Dardos, indirectas, pero siempre y al final de la historia, ambos primaron el club. Por ese motivo, Tevez aceptó renovar cuando Riquelme le llamó por celular para limar asperezas y destrabar la negociación de forma decisiva. Y, acaso por ese gesto, ayer Carlitos se abrazó con Román antes de dejar lo que él considera "su casa". Una foto como pocas otras y directa a la eternidad porque no siempre 22 años es mucho...