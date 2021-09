Por las circunstancias de la veda electoral y por haber sido autorizados para llevarlo a cabo, como una medida extraordinaria, este sábado la 68º edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento tendrá carácter de exclusividad. La fiesta burrera por excelencia provincial, esa que destaca como uno de los festejos en el recuerdo al Maestro de América, contará con la atención de todo el ambiente turfístico, provincial, regional, y también nacional.



A las 17, de ese día, por dos minutos y medio, se parará el mundo, para todos aquellos, que de una u otra forma simpaticen o sean fanáticos del deporte de los reyes.



En las gateras habrá 15 caballos, aunque en los papeles oficiales a los que corren en yunta se los considere como uno solo y se otorguen nada más que 14 números. Del 1 al 14, con dos números 4, el a y el b. Atlas Again y Elmaestrodelarte, los dos "clasicómanos" con los que el stud La Nona, de Tudcum, quiere reverdecer laureles.



A ellos se agregará como posible fija, More Easy, el zaino del stud El Rey, que el año pasado cruzó primero el disco pero fue castigado, de manera polémica y fue retrasado al segundo lugar, detrás de Will Smith.



Justamente dos, de los tres citados, Atlas Again y More Easy, vienen de hacer puesta en el Premio Aniversario del Jockey Club, corrido hace dos semanas en la misma "cancha" donde se medirán dentro de tres días.



Pero la atención no se centrará sólo en ellos tres, tal como lo refleja el periodista mendocino Sebastián Cotugno en su sitio Alma Burrera, quien definió al próximo clásico con el siguiente título: "Un Sarmiento a la alta escuela". No sólo por la cantidad, sino por la calidad de ejemplares que estarán en las gateras, "el clásico insignia de la hípica sanjuanina, amenaza con meterse en la historia grande", afirmó quien es la palabra más autorizada de la región en la disciplina.



El tema de los jockey que conducirán cada caballo suele ser un tema de muchas vueltas. Hay propietarios que no tienen problema en anunciar con tiempo quién será el elegido y otros que prefieren esperar hasta último momento. No vendrá Noriega, quien ganó con Atlas Again en 2018 e iba a conducir a Elmaestrodelarte, por lo que no se sabe quién tendrá el honor. Leo Flecha será el jockey de El Libertador. Sebastián González montará a Aluwet y Joaquín Molina correrá a Atlas Again, entre los confirmados. Nicolás Rivero, ganador el año pasado con Will Smith, sonó para montar a More Easy, pero ayer se escuchó que se había invitado a Leo Tello, ganador del Sarmiento en 2016 con Specta Cocu, para que sea quien intente conseguir la gloria para el Stud El Rey.

Uno por uno cada protagonista

1- PINDARIANO: Es un zaino de seis años, preparado por Rodrigo Agüero, en el tradicional Stud Don Radiun de Mendoza, quien conoció la pista en el Aniversario y fue tercero. Es ganador de 1 en La Plata (Premio Flia. Grillo), corrido en 2019. En su última presentación en Buenos Aires fue cuarto en el Premio Fantastic Dream, corrido sobre 1.800 metros en Palermo.



2- COSTANZO: Su opaco presente contrasta con su pasado victorioso. Sin embargo el zaino doradillo de seis años, que cuida Juan Luna en el Stud Los Sanjua, es un pingo de estirpe que supo ser animador de las carteleras cuyanas. Su última participación en Buenos Aires fue el 25 de agosto de 2019 en La Plata, el Especial Mariano Moreno, sobre 2.500 metros, fue quinto.



3- EL LIBERTADOR: Es el nuevo caballo que Sergio Perona cuida y prepara en el Stud 5 Estrellas. Zaino de seis años, hijo de padres estadounidenses True Cause y Miles Of Glory, nieto por vía matera del crack Honour and Glory. Tiene una carrera ganada en La Plata sobre 2000 metros. Corrió 16, tiene otros 4 podios. Última, 9no en el Clásico General Pueyrredón (G3) San Isidro, el pasado 17 de agosto.



4- ELMAESTRODELARTE: Este zaino, de siete años, que prepara Oscar Rebora, es uno de los candidatos que pondrá en cancha el Stud La Nona. Es ganador de cinco pruebas sobre 32 corridas. Los Grandes Premios puntanos, Vicente Dupuy 2020 (2.400 metros) Jorge Laffue 2019 (1.800 metros), son sus victorias más trascendentes. Fue tercero en el Sarmiento pasado. Entre sus últimas se destaca el tercer puesto en el Clásico Patrono Santiago, mendocino.



4a ATLAS AGAIN: Será quien corra en yunta con Elmaestrodelarte, intentarán repetir lo del año pasado cuando picó en punta e impuso el ritmo en los dos primeros tercios de la carrera. Es cuidado por Antonio Rebora y ganó la edición 2018 del Sarmiento. Tiene tres ganadas de 21 corridas, siendo su victoria más trascendente el GP Vicente Dupuy 2019, sobre 2.400 metros en La Punta, San Luis. Después de superar varias lesiones, reprisó el pasado 26 de enero en La Plata (fue quinto) y octavo en San Isidro, el pasado 3 de marzo. Hace dos semanas hizo puesta con More Easy en el Aniversario.



5- PULPINELLO: Este zaino mendocino que prepara Sergio Fernández, en el Stud Virgen de Lourdes, reprisó ganando en la vecina provincia e hizo un buen Patrono Santiago. Tiene cuatro ganadas, 1 en Palermo, Premio Maximus Zeus sobre 1.800 metros, el 22 de junio de 2019. Y otras tres en La Plata: Los Alpes (2.100 metros en 2018) y otras dos más cortas 1.600 y 1.500.



6- NUNCA DIGAS NEVER: Pertenece al stud Don Cristóbal, de Mendoza, lo prepara Ramon Abrales, quien viene de ganar el Patrono Santiago con Macklin. Es joven, tiene cinco años, es hijo del crack "yanqui" Hurrican Cat y tiene 3 ganadas de 24 carreras en 2 años y medio. La más larga que ganó fue el Queen"s Advice en San Isidro, el 11 de julio del año pasado. Tiene victorias en 1.400 y 1.600 y otros 8 podios.



7- MORE EASY: Aun con pocas victorias, es un caballo al que la cancha del hipódromo de Rivadavia, le viene al pelo. En el Sarmiento pasado fue retrasado en un fallo polémico y este año viene de hacer puesta con Atlas Again hace un par de semanas en el Aniversario. Hijo de Expressive Halo y Morytania, tiene una ganada en La Plata. Es preparado por Raúl Avila y defiende el prestigio del Stud El Rey.



8- GIFT OF VIRTUE: Es un alazán de cinco años, que corre para el Stud La Nueva Ilusión, de Mendoza. Su padre es Sydney"s Candy, uno de los padrillos estadounidenses más cotizados. Tiene cuatro ganadas y ocho podios sobre 19 carreras. Todas sus victorias fueron en Palermo, dos en 1.800, una en 1.600 y otra en 1.400. Tres de sus triunfos fueron este año. Su última prueba un segundo puesto en el "Handicap Jorge Héctor Iglesias", de 2.000 metros.



9- VIO VECES: En todas los análisis previos está considerado como protagonista. Este zaino de siete años, que prepara Juan Luna en el Stud El Pardo, cuenta con dos victorias sobre 15 competencias computadas. Ambas en distancia más cortas que el clásico: 1.600 metros el Premio Infiltrada (2019) en San Isidro y otra más en La Punta (1.400 metros). Tiene cuatro podios más. Su última carrera fue un tercer puesto en Palermo, el 21 de diciembre de 2020, sobre 1.600. Premio Sixes.



10- ALUWET: Es un zaino de seis años con el que el Stud So.mo.nov. tratará de homenajear a quien fuera uno de los más fervientes propulsores del turf sanjuanino, "Negro" Novaro, fallecido a principio de año. Lo prepara su hermano menor, Dante, debutó en el Aniversario y no mostró mucho, pero con dos semanas más de adaptación al clima se espera que pueda explotar en el clásico. Ha ganado cuatro de 22 carreras y este año corrió seis en Buenos Aires, con tres victorias y otros dos podios. El pasado 8 de julio ganó el premio La Alcazaba (La Plata) sobre 1.700 metros.



11- MONTE PULCIANO: Este alazán de 7 años es una incógnita, cuidado por Omar González (Stud El Pastal), no gana desde el 5 de mayo de 2018 (Premio Rex Rex, sobre 2.200 metros en San Isidro). El pasado 27 de junio fue 10mo en el Handicap Mountdrago (Palermo).



12- GINOCCHIOD"ORO: Alazán de seis años, hijo de Pure Prize (EEUU), es un caballo ágil que se siente más cómodo en distancias más cortas. El año pasado le peleó el liderazgo a Atlas Again, hasta los 1.800 metros. Lo prepara Raúl Avila en el Stud El Durazno. Ganó una de ocho carreras. El Premio Pulposa Inc, en San Isidro 2019, sobre 1,4 km. Su última presentación computada fue el 14 de marzo de 2020, 5to en el premio Stronach Group, de San Isidro.



13- WEEDING DUBAI: Será la única yegua en las gateras, corre para el Stud Difunta Correa, de Mendoza, ya se animó a los machos en el Patrono Santiago, donde corrió adelante. La prepara Fernando Chaca. Ha ganado, en la vecina provincia, competencias de menor extensión.



14- DARTH VADER: Ya conoce la cancha y en sus seis años, este zaino del Stud Piringo, de Mendoza, es un caballo que no brilla pero es luchador. Lo cuida Andrés Coria. Tiene dos ganadas en distancias más cortas: La Polla Productos de La Punta, sobre 1.600 metros y una en San Isidro (1.400).