Conocido. Matías Vargas es clave en el sistema de Vélez y no pudo desequilibrar ante Banfield.

Vélez no pudo sumar de a tres pero rescató sobre el final un empate ante Banfield en Liniers. Con goles de Darío Cvitanich y Rodrigo Salinas, igualaron 1-1 en el estadio José Amalfitani en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga. El comienzo del encuentro fue prometedor para el Fortín, que ya a los siete minutos de partido contó con la primera chance de peligro. Tras una buena combinación entre Vargas y Ramis, Agustín Bouzat definió desviado con el arquero ya vencido. El dueño de casa acechó constantemente el área del Taladro a lo largo del primer tiempo pero no pudo materializar la posesión del balón, el dominio sobre su rival y las ocasiones de peligro generadas.



Ya en el complemento, el conjunto dirigido por julio César Falcioni salió a la cancha con otra mentalidad y comenzó a dificultar a su adversario. Si bien Mauricio Arboleda salvó a su equipo a los nueve minutos con una gran atajada, Banfield se mostró superior en el segundo tiempo y aprovechó la frustración del local al no poder convertir.



A los 29 minutos, Nicolás Silva ingresó por la izquierda al área y recibió una falta por parte de Bouzat. Darío Herraro no dudó en sancionar la pena máxima y fue Cvitanich el encargado de canjear el penal por gol para poner en ventaja a su equipo.



Cuando todo parecía que el Taladro se iba a quedar con una victoria, una pelota parada impulsada por el monito Vargas cayó al área de Banfield y tras un rebote fue Salinas quien mandó al fondo de la red la pelota para estampar el 1-1 definitivo.



El punto no sumó demasiado en un Vélez que necesita más para salir del fondo.



La tercera fecha de la Superliga seguirá esta jornada con un par de encuentros.



Desde las 19 (TNT Sports), en Mendoza, Godoy Cruz recibirá a Newell"s con el arbitraje de Andrés Merlos. Mientras que a partir de las 21 (Fox Sports Premium), en Santa Fe, Unión se topará con San Lorenzo, con Mauro Vigliano de árbitro.