Por primera vez, un sanjuanino logró consagrarse campeón en el rally chileno, tras una impecable labor en la clase R3 Lite, a bordo de un Citroen DS3. Hacía 8 años que un extranjero no se coronaba en el vecino país; mientras que por segunda vez, un representante de la provincia logró un título fuera del país en esta especialidad, luego de que el binomio Hermes y Fabio García fueran campeones sudamericanos de rally en 2006. Santiago Gambetta, de apenas 22 años, disfruta su conquista y mientras proyecta seguir su carrera en el exterior repasó sus alegrías, sus inicios y el amor que tiene por el rally.



-Tu título tuvo una amplia repercusión en Chile, ¿cómo se vive eso?



-Hacía mucho tiempo que un extranjero no era campeón allá, el único argentino en lograrlo hasta ahora había sido nada menos que Gabriel Pozo en 1999 y para el automovilismo chileno esto fue histórico. Obviamente que para mí fue una alegría enorme. Además pude medirme con grandes pilotos y ganarles.



-¿Cuáles fueron las claves de este campeonato?



-Nunca encaramos nada sin saber que vamos a dar todo el esfuerzo, aunque esto es automovilismo y sabemos que los autos se rompen, ese es un factor principal. Además, el sacrificio, la pasión, el entrenamiento y haber tenido el presupuesto adecuado. Para correr este año en Chile me ayudaron la Secretaría de Deportes y varios sponsors, pero mi papá y mi familia fueron mis principales sostenes y por eso les dediqué el título.



-¿Por qué el rally?



-Lo sigo desde chico, por mi papá. A los 13 empecé en el karting y cuando cumplí 17, saqué el carné de conducir y comencé con el rally. Soy un apasionado y mis mayores logros son haber ganado el Campeonato Sanjuanino en 2013 y el Campeonato de San Luis en 2014, además obviamente que ser campeón ahora en Chile.

"El rally de San Juan vive un presente difícil. Este año hubo dos carreras, pero hubo muy pocos autos. No se puede organizar una carrera para 15 autos, no hay organización que aguante. Tal vez no hay interés de los pilotos".