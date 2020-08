Hay derrotas que marcan épocas. Que generan cambios. La caída por 8-2 del Barcelona ante el Bayern Múnich desencadenó una crisis que estaba latente en el Camp Nou. El defensor y multicampeón con el club catalán, Gerard Piqué, lo dejó bien claro. El segundo capitán fue el primero y uno de los pocos jugadores que habló con la prensa. Más que hablar, en criticar duramente el presente del club, más allá de esta eliminación.

"Fue un partido horrible. La sensación es nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede ir así por Europa. Tenemos que reflexionar todos. El club necesita cambios en todos los niveles. Nadie es imprescindible, soy el primero que me ofrezco para irme", enfatizó Piqué.

En España, las palabras del referente se leyeron más allá de lo deportivo, como un pedido anticipado de elecciones. Pero igual no evadió responsabilidades. De hecho, insistió en que ponía su cabeza a disposición.

"Hemos tocado fondo. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que pasa. El club necesita cambios estructurales y no hablo de jugadores ni del entrenador. Soy el primero que me ofrezco a ir si hace falta sangre nueva", repitió quien la pasó muy mal ante Muller, Lewandowski y compañía.

Probablemente Piqué junto a otros históricos como Jordi Alba, Ter Stegen, Busquets y Luis Suárez queden afuera del futuro proyecto del Barcelona. Se trata de jugadores con mucha gloria en el club, pero que ya superan las tres décadas y por ende se viene una necesaria renovación.

Último boleto



El último semifinalista de la Champions League se conocerá hoy, cuando el Manchester City, sin el goleador Sergio Agüero, lesionado, se mida con el Olympique Lyon. El ganador del duelo que se jugará en el estadio Jose Alvalade de Lisboa a partir de las 16 (televisa ESPN2) se enfrentará el miércoles al Bayern Múnich.

En el caso de que el partido entre ingleses y franceses termine empatado al cabo de los 90 minutos, se jugarán 30 suplementarios y de persistir la igualdad se dirimirá el triunfador con remates desde el punto penal.

En los cuartos de final, el City de Pep Guardiola dejó en el camino al Real Madrid, mientras que el Lyon hizo lo propio con la Juventus.