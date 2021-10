Durante la pandemia tuvo el primer contacto con el cuerpo técnico de los seleccionados juveniles de AFA. Victoria Illanes, a los 14 años comenzó un idilio con la gloriosa casaca albiceleste por Internet. Un par de videoconferencias para presentarse a los entrenadores y compañeras y el compromiso de realizar los ejercicios de entrenamiento que le mandaban por la red.

Hace tres meses se radicó en Buenos Aires y comenzó a entrenar en San Lorenzo de Almagro. Vive, junto a otras cuatro chicas en un departamento que su representante, Franco Brieva, tiene en La Paternal. "Juego en San Lorenzo, he sido titular en los partidos de reserva", confió la piba que empezó a jugar a la pelota casi por casualidad.

El bichito del fútbol le picó en una escuelita deportiva que la Municipalidad de la Capital había conformado en el Club Arbol Verde. Tenía 8 años. Después jugó en Peñarol, club al que acompañaba a su hermano. "Ahí empecé a entrenar y jugar a escondidas de mi mamá", comentó quien aparte del amor filial que tiene con su madre, la admira profundamente. "Mi mamá es una luchadora, quedó viuda con cinco hijos, siendo muy joven y se desvive porque no nos falte nada", agregó.

Juega de lateral por derecha, según comentarios de quienes la dirigieron es rápida y pasa al ataque con mucha convicción. La misma que tuvo para subir sus notas en sexto grado, para cumplir con la exigencia materna para dejarla practicar fútbol.

A los 12 años debutó en la Primera de San Martín, club dueño de su pase y que, según su madre le pide 20.000 euros para liberarla. "Se imagina que es mucho dinero y no lo tenemos", explicó su progenitora quien hace tres meses se quedó sin trabajo y debe ingeniárselas para mantener a Victoria en Buenos Aires.

Entrena tres veces por semana con la pre-selección y el día restante en San Lorenzo. Su actividad deportiva la desarrolla por las tardes, y por las mañanas continua sus estudios secundarios en el colegio provincial de Concepción de manera on-line.

Es la segunda hija del matrimonio de Nora Zárate y Hugo Illanes, quien llegó a jugar algunos partidos en Colón Junior y falleció cuando Victoria tenía seis años. Todos sus hermanos juegan al fútbol. Milagros (16) y Guadalupe (11) practican Futsal en el Barrio Los Andes. Benjamín (9) y Agustín (5) lo hacen en las divisiones infantiles de San Martín.

En el fútbol no tiene ídolos y su sueño es jugar en Boca. Aún cuando practica el fútbol con el profesionalismo impropio para su edad, Victoria es una chica normal, que disfruta comer bifes a la marinera, no le gusta cocinar y cuando limpia lo hace con la música de cumbia fuerte. "No tengo novio, mi objetivo es jugar al fútbol en Primera y estudiar profesorado de Educación Física", culminó.

Buscando respaldo por todos lados



Por ser amateur no integra el Programa de Deportistas de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, que la ayudó, según confió su mamá, con la entrega de unos conitos y unas pelotas para que entrenara durante el período de aislamiento obligado. "Me pidieron una copia de la convocatoria para incluirla", contó su madre, quien hace tres meses se quedó sin trabajo y con la pensión de su marido fallecido hace malabares para que su hija pueda cumplir su sueño. "Ahora espero que nos ayuden. El otro día tuve que comprarle botines. Es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo", afirmó su mamá que se comunicó con los dirigentes de San Martín para buscar solucionar el tema del pase para que pueda jugar en la Primera de San Lorenzo.

Una convocatoria variada

El preseleccionado femenino sub-17 que es dirigido por Christian Meloni, que es asistido por Florencia Quiñonez, cuenta con 29 jugadoras que provienen de 17 clubes, de Valentina Ahumada (All Boys), Kishi Núñez (Argentinos Jrs.) Ambar Apostólico, Iris Cardozo, Ludmila Pérez (Boca Jrs), Luzmila Ramírez (El Porvenir), Morena Calvo (Estudiantes de Bs.As.), Abril Coronel (Gimnasia), Luciana Pérez (Huracán), Milagros Martín (Platense), Nazarena Viola, Serena Rodríguez, Martina Pelizardi y Paula Uribe (Racing), Laila Aguirre (Ferro Carril Oeste), Oriana Izaguirre (Dep. Merlo), Rocío Figueredo, Brenda Flores, Milagros Acevedo, Fiamma Luján y Katerina Lugo (River Plate), Valentina Tesio, Luciana Zacmon y Victoria Illanes (San Lorenzo), Amalia Nocito (Tigre), Paula de la Serna (UAI Urquiza), Ainara Ortíz y Priscila Siben (Vélez Sarsfield).



Empezaron a entrenar la semana pasada y lo harán hoy, mañana y pasado en el predio de AFA.