El inicial resultó un día con lógica. Es que ganó la mayoría de los equipos favoritos a la corona en esta edición del Campeonato Argentino Femenino Seniors de hockey sobre Patines, que empezó ayer en las instalaciones del club Centro Valenciano.

Así se dieron la victorias de Unión, UVT, Andes Talleres de Mendoza, SEC y Aberastain, mientras Valenciano (el último campeón y anfitrión del torneo) jugaba al cierre de la edición ante Huarpes.

Unión goleó 9-1 a Paraná Rowing de Entre Ríos. Convirtieron para el ganador Eliana Vera (3), Luciana Torres (2), Camila Guido (2), Mariana Pelaytay y Marilin Palacio. Descontó María F. Salvia. A su vez, UVT triunfó con lo justo (1-0) ante Murialdo de Mendoza con gol de Lucía Maldonado.

Parejas. María Laura Jara (Murialdo) lucha por la bocha ante Julieta Martín (UVT). Las sanjuaninas ganaron por la mínima diferencia.

Las mendocinas de Andes Talleres fueron más efectivas y vencieron por un cerrado 4-3 a GEBA. Anotaron para el Matador, Julieta Fernández (3) y Lourdes Gómez. Lo hicieron para GEBA, Ludmila Pacheco (2) y Lucía Riobbo. Además, SEC le ganó en gran partido por 4-3 a Concepción con tantos de Carolina Flores (2), Luciana Fanti y Carla Márquez. Descontaron para Concepción, Florencia Poblete, Pamela Burgoa y Florencia Romero.

Por otro lado, Aberastain goleó 7-0 a Huarpes, con goles de Marta Vieira (3), Elisa Lucero (2), Carla Julio y Maribel Galdeano. También ganó Barrio Rivadavia (5-2 a Godoy Cruz), mientras que empataron Impsa y Maipú.

Hoy, la segunda fecha siempre en La Barraca

Hoy, durante toda la jornada, se disputarán los partidos de la segunda fecha del Campeonato Argentino Femenino Seniors de hockey sobre patines. Tal cual pasó ayer (y sucederá en todo el torneo) la cancha de Valenciano (ubicada en el club del mismo nombre, sobre calle Gral. Acha) es el único escenario.

Los partidos de esta segunda jornada (con sus correspondientes horarios) son los que se detallan a continuación: Maipú/Giol vs. Paraná Rowing (10.30); Richet Zapata vs. Godoy Cruz (12.00); GEBA vs. Concepción (13.30); Impsa vs. Unión (15.00); Andes Talleres vs. SEC (16.30); UVT vs. Huarpes (18.00); Murialdo vs. Aberastain (19.30); Valenciano vs. Barrio Rivadavia (21.30).

En tanto, mañana, con la disputa de la tercera fecha, llegará a su fin la ronda clasificatoria, que determinará los equipos que jueguen cuartos de final al día siguiente.