Por las dudas. Carlos Sánchez, volante del Santos, está concentrado con su equipo aún esperando el fallo de la Conmebol que recién saldrá la misma jornada de la revancha. Increíble pero real.

Uno más. Un papelón más de esta Conmebol. A menos de 24 horas de disputarse la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Independiente y Santos, aún no comunicó su decisión sobre la supuesta mala inclusión del volante del equipo brasileño, Carlos Sánchez, en el partido de ida disputado hace una semana en Avellaneda. Algo que resulta increíble ya que se espera que la determinación final recién se oficialice este mediodía, justo en el día que ambos equipos se toparán desde las 19.30 (por Fox Sports) en el Pacaembú para determinar qué equipo sigue y cuál se va a casa, en una serie que será recordada por mucho tiempo y no precisamente por lo futbolístico.



La Conmebol había resuelto dar ayer al mediodía el fallo tan esperado. Luego decidió pasarlo para la tarde y finalmente sobre la noche se conoció que lo brindaría hoy.



El lunes hubo mucha actividad en Luque, sede de Conmebol en Paraguay, ya que estuvieron los directivos y abogados del Santos para el descargo. Qué efecto tuvo la defensa esgrimida por ellos argumentando que el error fue de la Conmebol al no comunicarle al Santos que Sánchez aún debía una fecha es todo una incógnita. Los rumores en redes sociales ayer fueron un torbellino, aunque nada oficial.



Resulta poco serio que la Conmebol se tomara una semana para dictaminar sobre el tema, apuntando a que en caso de darle el partido ganado a Independiente por 3-0 como le corresponde por reglamento, cambiaría toda la planificación para esta revancha. En contrapartida, si finalmente Santos no es sancionado, la serie continuará con el empate sin goles de la ida.



Pase lo que pase y sea cualquiera la definición, la Conmebol otra vez quedó expuesta a que su capacidad administrativa es como mínimo deplorable.



La falta de actualización en este aspecto clave del fútbol moderno resulta un tema muy grave y a modificar en el futuro inmediato.



Si encima, se contrapone la velocidad de la entidad mayor del fútbol sudamericano para definir la protesta de Racing contra River por la mala inclusión del volante Bruno Zuculini, esta demora en particular resulta aún más "extraña".



En lo futbolístico, del lado del Rojo se espera que su técnico, Ariel Holan, cuente con sus mejores piezas, algo que no pudo hacer en el Libertadores de América. Regresarán en la zaga central sus dos habituales titulares como son Franco y Figal.



En la zona de creación otra vez podría contar con Benítez, alguien muy desequilibrante.



Y en el ataque, Romero ya se encuentra a disposición para estar desde el arranque.



Por el lado de Santos, conserva la idea de repetir el equipo de la ida, aunque sabiendo que si el fallo es una goleada en contra esos planes quedarán de lado pues estará obligado a, como mínimo, anotar tres tantos.



Así de increíble puede ser la jornada para el club donde brilló en su momento Pelé y, más acá en el tiempo, Neymar.



Desafiante

En su twitter

El volante Carlos Sánchez decidió ayer escribir un mensaje en su cuenta personal de Twitter en la espera del fallo por parte de la Conmebol: "Preparado para lo que viene. Nadie ni nada nos quita la ilusión", posteó en la red social el futbolista uruguayo que está en medio de la polémica.

Otras dos ilusiones en juego



A las 21.45 horas, otros dos equipos argentinos definirán su futuro en la Copa Libertadores buscando afianzar los triunfos conseguidos en la ida. En Medellín, Atlético Tucumán buscará meterse por primera vez en su historia en cuartos del torneo continental visitando a Nacional, al que superó por 2-0 hace dos semanas. Será una parada complicada para el Decano, aunque ya demostró el plantel que conduce Ricardo Zielinski que es capaz de librar batallas de este calibre. Dirige el árbitro chileno Roberto Tobar y lo dará Fox Sports tradicional.



Mientras que en la Arena do Gremio, el actual campeón de la Copa Libertadores, Gremio, deberá remontar la desventaja de 2-1 que tiene con Estudiantes. El Pincha llega con sus jugadores descansados pues su técnico, Leandro Benítez, los cuidó en el partido por la Superliga ante Belgrano. El encuentro será arbitrado por el paraguayo Eber Aquino. Se verá por Fox Sports 2.