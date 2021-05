El base argentino Luca Vildoza, de 25 años y ya anunciado como nuevo jugador de New York Knicks, dijo que llegar a la NBA "es el sueño máximo", al despedirse en sus redes sociales del Baskonia, club español en el que estuvo las últimas cuatro temporadas.

"Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso", empezó escribiendo el base argentino. Y prosiguió: "En este club he madurado, he crecido como persona y como profesional. Recibí cariño y respeto desde el primer día, por lo que jamás lo borraré de mi corazón a este club que tanto me brindó". Vildoza admitió que tomar la decisión de irse "no ha sido para nada sencillo", pero explicó su necesidad de "dar el paso".

"Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía", confesó en la continuidad del posteo.

"Deseo agradecer a todos los compañeros que tuve en estos cuatro años, a los entrenadores, a cada integrante del staff y, por encima de todo, a los aficionados, por estar ahí siempre, por su cariño y respeto. Nos volveremos a ver", concluyó Vildoza.

Respecto al panorama del plantel en los Knicks, el único base con contrato más allá de la actual temporada es el novato Immanuel Quickley. En cuanto a Frank Ntilikina, Elfrid Payton, Jared Harper y Derrick Rose, todos ellos finalizan sus contratos al término de la 2020-21.

Ante esto, la idea de sumar a Vildoza parece estar más apuntada hacia el futuro que hacia el presente. Claro, la temporada está a punto de terminar y, si bien es muy factible que New York estén presente en los Playoffs, sería muy raro que la franquicia decida "tirar" al argentino a la cancha sin un período previo de adaptación. Hay que recordar que su contrato sería por cuatro temporadas a cambio de 13 millones de dólares, teniendo solo el primero garantizado para hacerlo en Nueva York. Por eso, será clave cómo se adapta Lucas a los "Campos de entrenamiento de verano" y su desempeño en los Juegos Olímpicos con la selección argentina.

TRAYECTORIA

Vildoza, oriundo de Mar del Plata, supo jugar en la Liga Nacional de Básquet defendiendo la camiseta de Quilmes, entre 2011 y 2016. Luego de descollar con su talento en Argentina, pegó el salto a Baskonia, equipo en el que llevaba disputadas cuatro temporadas. Con un total de 115 partidos en la Liga ACB, Vildoza promedia 8,5 puntos, 1,2 rebotes y 2,9 asistencias en su carrera en el torneo español.

En la temporada 2019-20, Vildoza fue clave para la obtención del título por parte de Baskonia. Es que marcó la canasta definitiva en el duelo que finalizó 69 a 67 ante Barcelona. Esa actuación, además, le valió la mención como MVP de las finales.

Actualidad

3 Los argentinos que disputan la presente temporada de la NBA. Además de Vildoza, el también base Facundo Campazzo, en su caso en Denver; y el alero Gabriel Deck en Oklahoma.

Saludos y el historial

"¡Tenemos otro argentino en la NBA! Luca Vildoza es el nuevo fichaje de los NY Knicks, confirma la empresa que lo representa. El base se consolidó como figura mundial en Baskonia y nuestra Selección. Ahora toca nada menos que brillar en el Madison. ¡Que así sea, Luca!", escribió la Confederación Argentina de Básquetbol para felicitar a Vildoza por su llegada a la NBA.

Luca será el 15to jugador argentino en participar de la Liga de básquetbol más importante del mundo. De todos ellos, sólo dos pudieron coronarse campeones alguna vez. Se trata de Emanuel Ginóbili, quien lo hizo en cuatro ocasiones, y Fabricio Oberto, quien tuvo ese privilegio en una oportunidad. Ambos lo consiguieron en San Antonio Spurs, donde incluso Manu tiene retirada su musculosa número 20 y es sin dudas el basquetbolista latinoamericano más importante de la historia. En su curriculum también sumó, igual que otros ex NBA, nada menos que un oro olímpico. Los otro doce argentinos que pasaron por la NBA son: Rubén Wolkowyski, José Sánchez, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Walter Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Facundo Campazzo y Gabriel Deck.