En el juicio. Sebastián Villa junto a su abogado, Martín Apolo. Además acompañaron al jugador por tres amigos y su representante, Rodrigo Riep.

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa fue condenado ayer a dos años y un mes de prisión condicional por haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, a raíz de lo cual la dirigencia "xeneize" resolvió que no jugará más en ese club, según informaron fuentes del club. Precisamente esas fuentes confirmaron que el encuentro ante Arsenal de Sarandí "fue el último partido de Villa", ya que la intención de la dirigencia es que "no juegue más con la camiseta del club". No obstante, Riep, representante de Villa, dijo a esta agencia que desde el club Atlético Boca Juniors aún no se comunicaron con él para informarle algo al respecto.

En el fallo dictado por la jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos, dado a conocer pasadas las 13.15, Villa (27) fue declarado culpable de los delitos de "amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género".

"La condena me sorprendió. Apelaré el fallo y no generará precedente para la otra causa sobre abuso sexual”.

Martín Apolo

Abogado de Villa

Junto a su abogado, Martín Apolo, y acompañado por tres amigos y su representante, Rodrigo Riep, Villa escuchó atento y serio el veredicto, tras lo cual se retiró angustiado de la sala de audiencias. En tanto, la denunciante, Daniela Cortés Meneses (26), optó por no presenciar ni en persona ni virtualmente la lectura del fallo, y así lo hizo saber ante la secretaría del tribunal.

Además de la condena, que será de cumplimiento condicional, Villa deberá cumplir durante ese tiempo una serie de requisitos que le impuso la jueza, entre ellos fijar una residencia, someterse bimestralmente al control del Patronato de Liberados, no tener contacto con Cortés ni con su familia, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del consumo de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar de talleres sobre violencia de género.

Tras el episodio en cuestión, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".



> Dicen unos y otros

Sobre la declaración de Villa en el juicio, la jueza Dávalos dijo: “sus palabras tienen una clara intención de colocarse en una más favorable situación procesal porque presentan contradicciones. En tanto el jugador había dicho: “Lo que tengo para decir es que nunca le haría daño a Daniela ni a su familia. Soy inocente”.