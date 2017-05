El futbolista de Boca Juniors Ricardo Centurión fue denunciado por su ex novia, Melisa Tozzi, por violencia de género. El escándalo tomó gran repercusión en los medios locales y las redes sociales.

Como si la grave denuncia no fuera suficiente, en Intrusos difundieron tremendos audios de la madre del futbolista hacia la morocha: "Ahora me chupa un h.... Andá y mostrale a Caco (Centurión). Vos no sabés el problema que tuvo Caco por culpa tuya, pedazo de gata, infeliz de mie... No ves que no te da la con... Gila. Ponele las pilas a tus amiguitas y que dejen de romperle las pelotas a Melody (otra ex de Centurión) con los mensajes porque te juro que yo te voy a ir a buscar. Yo te voy a ir a buscar a la puerta del baile y la vas a pasar mal gata. La vas a pasar re mal. Ahora si querés subí los audios donde vos quieras", inició en el audio que publicó Intrusos.

TREMENDA VIOLENCIA - Los audios de la madre de Ricardo Centurión



"Gata sucia, resentida ¿No te das cuenta que mi hijo te hace lo mismo?" pic.twitter.com/6PjKvharls — América TV (@AmericaTV) 24 de mayo de 2017

"¿Escuchaste, put... resentida? No te das cuenta que mi hijo te hace lo mismo, gila. Te tira un colchón acá en el garaje y te revuelca. Pedazo de p..., crota. No ves que no tenés dos dedos de frente, m.... Nunca te vas a comparar con Melody. No le llegás ni a los talones a Melody. Pedazo de gata resentida, sucia, crota", concluyó.