Dolido. Juan Pablo Vojvoda admitió que dejaron pasar su momento en el partido y River no se los perdonó.





El director técnico de Defensa y Justicia, Juan Pablo Vojvoda, valoró el planteo de su equipo en la derrota ante River Plate por 3-1, como local, pero lamentó las "distracciones" que permitieron la remontada del equipo visitante.



"Hicimos un buen planteo pero lamentablemente tuvimos distracciones en la defensa que posibilitaron la reacción de River", indicó Vojvoda en la conferencia de prensa posterior a la derrota en el estadio Norberto Tomaghello.



El DT agregó que al equipo le "faltó contención en el mediocampo" pero puntualizó que el desgaste físico también fue un factor fundamental.



"Hicimos mucho esfuerzo y por momentos ahogamos a River pero sobre el final nos quedamos por el desgaste que hicimos", señaló el ex DT de Newell"s Old Boys.



Consultado por el penal cobrado por el árbitro Néstor Pitana, Vojvoda dijo que desde su lugar no lo vio pero fue respetuoso del fallo.



"Yo no pongo excusas con los árbitros. Si en algunos fallos, el equipo se sintió perjudicado no era motivo para descontrarse", remarcó.



Luego de dos triunfos en fila, Defensa bajó el nivel, ya suma tres partidos sin ganar con dos derrotas seguidas incluidas y en la próxima fecha visitará al líder Boca Juniors. Un partido complicado.

Detenidos

Unos 33 barras de Defensa y Justicia, integrantes de una facción disidente, fueron detenidos en la previa del partido con River en Florencio Varela, informó la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), desactivando una interna en la barra.