Firmes. UPCN y Obras, que protagonizaron una de las semifinales de la Liga pasada, largarán la próxima temporada como candidatos al título.

Son tiempos difíciles y el vóleibol no escapa a la coyuntura de la crisis económica. Por eso, aún hay dudas sobre la cantidad de equipos que afrontarán la Liga de Vóleibol Argentina (y sus torneos satélites) y por consiguiente cómo será el calendario. Hasta el momento sólo hay siete equipos confirmados, aunque podría sumarse un par. A su vez, los dirigentes estudian alternativas para afrontar las competencias de la temporada y en ese contexto no descartan eliminar una de sus copas y jugar otra con clubes de la Liga A2, la del ascenso. Los que vienen serán días claves.



Mientras que ya hay equipos que acumulan más de un mes de pretemporada, como UPCN, Bolívar o Ciudad, otros aún no comienzan pues no completan sus planteles, a la vez que hay clubes que directamente no tienen asegurada su participación.



Los que se sabe que van a afrontar la temporada 2019/20 son UPCN, Obras, Bolívar, Gigantes del Sur, Ciudad Voley, River Plate y Ateneo Mariano Moreno, el conjunto catamarqueño que logró el ascenso a A1. Con viento a favor, pueden sumarse en los próximos días Puerto San Martín Voley, de Santa Fe, y Monteros, de Tucumán, que a contra reloj siguen buscando el apoyo económico que les permita afrontar la competencia. En carrera también está UNTreF Voley, que aún no tiene presupuesto pero participó de la última reunión de ACLAV, por lo que mantiene la esperanza de un sponsor salvador. Otro club que participó de la reunión fue Jujuy Voley, aunque su futuro es incierto.



Sin poder confirmar la cantidad de equipos, los dirigentes de la ACLAV, la asociación que maneja la Liga, no pueden por ende diseñar el calendario. Sin embargo, tienen un borrador y la idea es desarrollar el primer weekend del torneo entre el 24 y 26 de octubre.



En tanto, se conoce poco por ahora sobre los torneos satélites, como la Copa ACLAV, la Super Copa Master, la Copa Social, la Copa Challenge o la Copa Desafío, que son los que integraron la nómina de competencias en la pasada temporada.



De todos ellos, los dos más importantes son la Copa ACLAV y la Master. Y en el mencionado borrador no descartan directamente suprimir la Master, por cuestiones de costos, y que a la Copa ACLAV la jueguen los equipos de A1 con los de A2.



Por eso, este torneo comenzaría en enero, cuando los clubes del ascenso ya están en acción. Si bien la A1 y la A2 son manejadas por entidades diferentes, la ACLAV y la Feva, respectivamente, hay una mirada en común para avanzar sobre la iniciativa, que permitirá ver a equipos de menor presupuesto batallando con los de A1, que a su vez les dará mayor rodaje.

Femenino: plantel definido para la Copa del Mundo

El entrenador de la Selección argentina femenina, Hernán Ferraro, dio a conocer la lista de jugadoras que representarán al país en la Copa del Mundo Japón 2019, tradicional torneo que se disputa cada cuatro años entre los mejores equipos de los cinco continentes y Japón como organizador.



Se trata del último compromiso oficial del año y un paso fundamental para la preparación de Las Panteras de cara al Preolímpico Continental que se disputará en enero, con sede a confirmar.



Victoria Mayer, Azul Benítez, Agnes Michel Tosi, Bianca Farriol, Julieta Lazcano, Agostina Soria, Candela Salinas, Daniela Bulaich, Elina Rodríguez, Yamila Nizetich, Sol Piccolo, Lucía Fresco, Tatiana Rizzo y Valentina González conforman el plantel que afrontará la Copa del Mundo desde el 14 de septiembre. El torneo dura 15 días y los equipos hacen un recorrido por tres ciudades japonesas.



¿Y la Libertadores?



La Copa Libertadores, que nació la temporada pasada, hoy está prácticamente descartada por su alto costo en viajes y hospedajes; además de la abultada cifra en dólares del canon participativo.

Seguidas

24

Temporadas afrontará la Liga de Vóleibol Argentina una vez que comience. El torneo se juega ininterrumpidamente de 1996.



Se define



Este fin de semana habrá reunión en la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóley, en Buenos Aires. La idea de los dirigentes es definir los equipos participantes y armar el calendario.