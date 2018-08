Regreso. Mauro Icardi, de 25 años, es capitán en el Inter de Italia y vuelve a la selección tras no estar en el Mundial.

La transición tan esperada en la Selección argentina parece que esta vez se pone en marcha. Atrás en el retrovisor todavía se ven los coletazos de la frustración en el Mundial de Rusia 2018 con al eliminación en octavos de final y los cortocircuitos internos de un plantel que terminó desmadrado y sin entrenador con la salida de Jorge Sampaoli. Es Lionel Scaloni el que agarra el timón y comenzará con la renovación, a la espera de la decisión que debe tomar la AFA sobre quién será el nuevo conductor del equipo, algo recién previsto para el 2019 aunque sin un panorama muy claro.



En este escenario, el entrenador interino brindó ayer la lista de convocados para la gira por Estados Unidos donde la Argentina enfrentará a Guatemala (el 7 en Los Ángeles) y Colombia (el 11 en New Jersey), en dos partidos amistosos que ya estaban previstos de antemano.



Y en el llamado del exvolante hay muchas caras nuevas. Se sabía que Lionel Messi sería el gran ausente. El crack del Barcelona, tras un llamado de rutina de Scaloni, confirmó que se tomará un descanso con la celeste y blanca, dejando en claro que no tenía una fecha de regreso establecida. Tampoco aparecen otros históricos de otras etapas como son Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ángel Di María.



A ellos hay que agregarles las bajas ya anunciadas de Javier Mascherano y Lucas Biglia, quienes decidieron decirle adiós a la Selección tras la eliminación en la Copa del Mundo. Por el momento fueron los dos únicos casos que explícitamente lo hicieron.



En esta nómina tampoco aparece Nicolás Otamendi, otro que habría preferido hacer un impasse tras el golpe sufrido en Rusia. Aunque el defensor del Manchester City es un referente que Scaloni pretende sumar en su ciclo y estaría en las siguientes convocatorias. Habrá que ver cómo cae esta autoexclusión del zaguero y si los reemplazantes en su puesto tienen una buena gira.



De los históricos, entonces, apenas puede rescatarse a Sergio Romero, que no estuvo en el Mundial por una lesión y ahora regresa en cierta forma de manera sorpresiva, y a Gabriel Mercado.



En general, en esta nómina y pensando en lo que viene hay sangre joven y muchos representantes del fútbol local.



Claramente la gran sorpresa de la lista fue Leonel Di Plácido, el marcador de punta de Lanús, de 24 años, que se destacó en Atlético Tucumán y ahora empieza a ganar continuidad en el granate.



De los de acá también rompe el molde Matías Vargas (ver aparte), el volante ofensivo de Vélez, una de las debilidades de Scaloni.



En tanto, vuelven a tener su chance Franco Armani, Cristian Pavón y Maximiliano Meza, tres que estuvieron en el Mundial y transitan en el fútbol doméstico.



A ellos se agregan Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios, Fabricio Bustos y Alan Franco.



También se confirmó que Mauro Icardi volverá a ser parte del grupo. Estará acompañado en ofensiva por su nuevo compañero en el Inter, Lautaro Martínez, quien fuera una de las ausencias más cuestionadas en el Mundial.

Batacazo. El defensor de Lanús Leonel Di Plácido (24 años) fue el convocado por Scaloni que más llamó la atención.

Particularidades



Hay siete futbolistas que debutarán en la selección pues no estuvieron nunca en la Mayor ni en juveniles: Kannemann, Di Plácido, Vargas, Cervi, Vázquez, Martínez y Franco.



En tanto, hay tres casos como Ascacibar, Battaglia y Palacios que estuvieron en Juveniles pero no en la Mayor.

Futbolista Puesto



Sergio Romero Arquero



Gerónimo Rulli Arquero



Franco Armani Arquero



Gabriel Mercado Defensor



Marcos Acuña Defensor



Ramiro Funes Mori Defensor



Germán Pezzella Defensor



Eduardo Salvio Defensor



Nicolás Tagliafico Defensor



Walter Kannemann Defensor



Alan Franco Defensor



Leonel Di Plácido Defensor



Fabricio Bustos Defensor



Maximiliano Meza Volante



Matías Vargas Volante



Franco Cervi Volante



Franco Vázquez Volante



Giovani Lo Celso Volante



Leandro Paredes Volante



Santiago Ascacibar Volante



Rodrigo Battaglia Volante



Exequiel Palacios Volante



Gonzalo Martínez Volante



Cristian Pavón Delantero



Ángel Correa Delantero



Lautaro Martínez Delantero



Mauro Icardi Delantero



Giovanni Simeone Delantero



Paulo Dybala Delantero