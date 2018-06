Lista. La pelea ante la barilochense servirá para hacer su propia evaluación. De allí sacará conclusiones pensando en una nueva defensa de su título que todavía no tiene fecha confirmada. El pesaje se realizará esta tarde.

Dejando atrás una lesión que la tuvo a mal traer hace unos meses y pensando en una nueva defensa de su título, mañana la actual campeona del mundo en categoría Mosca de la Federación Internacional de Boxeo, Leonela Yúdica, se enfrentará ante Virginia "La Tigresa" Cárcamo, una púgil oriunda de Bariloche que llegará para ser parte de la velada boxística a realizarse en el Club Concepción.



La pelea, pactada a 8 rounds, es fuera de título y por categoría Super mosca. Para a Yúdica le servirá para probarse de cara a la sexta defensa de su título después de un desgarro que padeció en su abdomen cuando se entrenaba. "Iba a pelear en la velada de Cecilia Román pero me lesioné el abdomen, ahora me siento muy bien, esta pelea servirá para ver en las condiciones que estoy, será una evaluación para mí", contó la sanjuanina que no pelea desde octubre del año pasado cuando venció por puntos a la japonesa Yunoka Furukawa.



Sobre su rival, que viene de caer ante la campeona chilena Daniela Asenjo, la sanjuanina comentó: "Es una boxeadora con experiencia internacional y tiene condiciones. En la pelea con la chilena para mí la pelea la ganó Cárcamo. Larga muchos golpes abiertos, hemos trabajado mucho en no bajar la guardia para que no me sorprenda", sostuvo Leonela sobre Cárcamo quien tiene un récord de 4 victorias, 5 derrotas y 2 empates.



Las entradas costarán 100 pesos las populares y 150 el ring side.