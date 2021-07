El tenista marplatense Horacio Zeballos y su compañero catalán Marcel Granollers avanzaron hoy a la final del cuadro de dobles del Abierto de Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam de la temporada, tras imponerse en semifinales sobre la pareja conformada por el tandilense Máximo González y el italiano Simone Bolelli por 6-4, 6-4 y 7-6 (7-3).



Zeballos, séptimo en el ranking mundial de dobles de la ATP, y Granollers (10), se impusieron sobre "Machi" González (36) y Bolelli (46), luego de 2 horas y 15 minutos de juego en la cancha número 2 del All England Club, en Londres.



El argentino, de 36 años, y el catalán irán en busca del título este sábado ante los máximos favoritos, los croatas Mate Pavic (1) y Nikola Mektic (3), quienes vencieron en la otra semifinal al estadounidense Rajeev Ram (12) y el británico Joe Salisbury (11) por 7-6 (8-6), 6-3, 6-7 (2-7) y 7-6 (7-5).



La presencia de Zeballos en la definición de Wimbledon, el torneo más prestigioso del circuito, se repite luego de 30 años de la última aparición de un argentino en una final de dobles en el césped británico, cuando en 1991 el rafaelino Javier Frana junto al mexicano Leonardo Lavalle cayeron ante el australiano John Fitzgerald y el sueco Anders Jarryd.



Zeballos y Granollers, campeones esta temporada en el Masters 1000 de Madrid (también fueron finalistas en Acapulco), comenzaron a jugar juntos en el 2019 cuando se pusieron de acuerdo para ser pareja en el Masters 1000 de Canadá y lo ganaron, lo que generó una química especial entre ambos.



En el 2020, el "zurdo" marplatense y el catalán conquistaron el Argentina Open, Río de Janeiro y también el Masters 1000 de Roma.



En el caso de Zeballos, conquistó 17 títulos como doblista (cifra récord para el tenis argentino) y en Wimbledon cumple su mejor actuación en un Grand Slam, luego de haber sido semifinalista dos veces del US Open, en 2010 (con el rosarino Eduardo Schwank) y 2019 (con Granollers), y en Roland Garros 2013 (con el uruguayo Pablo Cuevas).



Por su parte, en las semifinales de singles femenino, la australiana Ashleigh Barty, número 1 del Mundo, y la checa Karolina Pliskova, demicotercera del ranking mundial de la WTA, avanzaron al partido decisivo a jugarse el sábado venidero en el césped londinense del All England Club.



La australiana Barty pasó a la final de Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del año, tras imponerse en semifinales sobre la alemana Angelique Kerber por 6-3 y 7-6 (7-3).



Barty, nacida en la ciudad de Ipswich hace 25 años, consumó su victoria sobre la experimentada germana Kerber (28) luego de 1 hora y 26 minutos de enfrentamiento.



La australiana confrontará en la final ante la checa Pliskova (13), quien superó en la segunda semifinal a la bielorrusa Aryna Sabalenka (4) por 5-7, 6-4 y 6-4, tras 1 hora y 56 minutos de juego parejo.



Barty, campeona de Roland Garros en 2019, avanzó por primera vez a la final de Wimbledon siendo la primera tenista de su país que lo logra tras Evonne Goolagong, quien fue campeona tras vencer a la estadounidense Chris Evert en la edición de 1980.



Pliskova también llega a la final de Wimbledon por primera vez en su carrera profesional, por lo cual el Grand Slam londinense consagrará el sábado a una campeona inédita.



Por otra parte, mañana se jugarán las semifinales de hombres. El serbio Novak Djokovic (1) se medirá ante el canadiense Denis Shapovalov (12), mientras que el italiano Matteo Berrettini (9) confrontará contra el húngaro Hubert Hurkacz (18), quien ayer eliminó al suizo Roger Federer (8).

Fernández semifinalista

El cordobés Gustavo Fernández, campeón defensor de Wimbledon en tenis sobre silla de ruedas, le ganó hoy al francés Nicolas Peifer por 6-2 y 6-4 en el debut y avanzó a las semifinales del Grand Slam inglés.



El 'Lobito' Fernández, número tres del mundo, se mostró sólido ante Peifer (séptimo preclasificado) y en la próxima instancia buscará su cuarta final consecutiva en el All England Tennis Club de Londres. El argentino se enfrentará al ganador del partido entre el japonés Shingo Kunieda, número 1 del ranking ITF de tenis adaptado, y el británico Gordon Reid, sexto del mundo.



Fernández, de 27 años, se consagró campeón en Wimbledon 2019, la última edición, tras ganarle al favorito Kunieda en la final por 4-6, 6-3 y 6-2. El cordobés festejó después de perder las definiciones de 2017 y 2018, ambas ante el sueco Stefan Olsson.



Gusti Fernández conquistó cinco títulos de Grand Slam en su carrera: uno en Wimbledon 2019, dos en Roland Garros (2016 y 2019) y dos en el Abierto de Australia (2017 y 2019).