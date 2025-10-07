A 12 días del inicio del Regional Amateur, Peñarol se bajó y son 11 los equipos que irán por San Juan El club bohemio argumentó que por cuestiones económicas e institucionales no jugará el certamen. Boca de los Berros también había desistido de hacerlo. Será la edición con menor cifra de sanjuaninos.

La crisis económica y lo deficitario que resulta jugar el Torneo Regional Amateur sigue provocando que algunos de los equipos que ya habían sido confirmados para jugarlo, desistieran de hacerlo. Sportivo Peñarol confirmó este martes que no jugará el certamen que comenzará el próximo 19 y se suma a Boca de Los Berros de Sarmiento quien había desistido de jugarlo en las últimas horas. De esta manera, San Juan participará con 11 equipos, siendo la cifra más baja desde que el certamen se disputa.

Peñarol que había recibido la licencia para poder jugarlo hace una semana, este martes confirmó que se baja del torneo. Mediante un comunicado firmado por el presidente Carlos Leotta y el secretario Pablo Carabajal, la dirigencia bohemia expresó que la medida responde a “una serie de factores concurrentes que van desde los económicos, fundamentalmente, hasta las más urgentes cuestiones institucionales que debemos gestionar y superar en el período de nuestro mandato, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre del presente año”.

Por San Juan estarán presentes Sportivo Desamparados, Atenas, Marquesado, Colón Juniors, Unión de Villa Krause y Atlético Alianza. A ellos se suman desde el interior provincial Árbol Verde (Liga Jachallera), Paso de los Andes (Liga Albardón–Angaco), General Sarmiento y General Belgrano (Liga Sarmientina), además de Peñaflor (Liga Caucetera–Sanmartiniana). Será la cifra más baja de participantes sanjuaninos si se compara con las ediciones anteriores: en la edición 2022-2023 habían sido 14, en la del 2023-2024 participaron 22 y en la edición pasada fueron 20 equipos.

DIARIO DE CUYO había publicado un informe de lo caro que resulta jugar el certamen, los gastos fijos por partido responden a pagos de ternas arbitrales, controles y porteros y adicionales de Policía. También se sumaba el importe si los equipos llevaban sus encuentros al Estadio del Bicentenario, donde se incrementaban notablemente los gastos fijos por tener que contar con mayor cantidad de controles para los ingresos, mayor cantidad de efectivos policiales y el pago del gasoil para que funcione el grupo electrógeno en caso de jugarse en horario nocturno. En resumen, sumando sueldos de planteles y cuerpos técnicos, el Regional Amateur por mes tendrá a las dirigencias sanjuaninas debiendo afrontar un presupuesto mensual de entre los 8 y 12 millones de pesos mensuales. Una cifra muy difícil de alcanzar para clubes que no cuentan con buenas recaudaciones ni apoyo estatal ni privado.

De esta manera, Peñarol, uno de los clubes más representativos de San Juan en torneos federales, deja vacante una plaza que había generado expectativa entre sus hinchas que se ilusionaban con poder pelear un ascenso al Federal, categoría de la que descendió en el 2023.

La institución chimbera dejó en claro que su prioridad será resolver las cuestiones internas antes de volver a competir en certámenes de mayor exigencia, que incluso otorgan demasiado poco premio para lo caro que sale jugarlo. Con esta decisión, el número de equipos sanjuaninos en el Regional se reduce y confirma el difícil presente que atraviesan varias instituciones de la provincia a la hora de sostener su participación en torneos de alcance nacional.