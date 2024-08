A 3 años de su creación, las “glorias” de San Martín tendrán un cita con la historia: enfrentarán a Vélez Por la Copa Federal de fútbol en categoría Senior, el Verdinegro prepara su viaje más especial ante el Fortín.

Seguramente a 3 años de haber formado el equipo para competir en el fútbol Senior, nadie en Concepción habrá imaginado un presente así. San Martín este lunes tendrá una cita con la historia cuando se mida ante Vélez Sarsfield en un encuentro por la Copa Federal de fútbol Senior. Por este certamen, en San Juan ya dieron un gran paso venciendo a Estudiantes de San Luis.

Las “glorias” verdinegras dirigidas por Nito Allende, tendrán un encuentro más que especial en Capital Federal. Es que este lunes 5 desde las 21 en la Villa Olímpica visitarán al Vélez de José “Turu” Flores y Gastón Sessa, entre las figuras más reconocidas. El viaje desde San Juan a Buenos Aires comenzará el domingo cuando partan a las 4 de la mañana teniendo previsto llegar sobre las 20 horas. Se hospedarán en el Club El Porvenir donde quedarán concentrados para el duelo del lunes por la noche.

“No tenemos palabras para describir la emoción que tenemos de ir a competir con un equipo que cuenta con un campeón del mundo y muchos jugadores de experiencia. Esto es un sueño, una caricia al corazón, es algo impensado hace 3 años cuando comenzamos”, comentó entusiasmado Darío Tarsicio Amaya, uno de los arqueros del equipo y de los impulsores del equipo Senior en el club de Concepción.

Mucho fue el esfuerzo que realizó el equipo sanjuanino en la logística del viaje. Darío Amaya, arquero del equipo, agradeció al presidente Jorge Miadosqui por el respaldo y también a la Secretaría de Deportes que puso a disposición un minibus. Los futbolistas debieron hacerse cargo del combustible que costearon con aportes propios y también con lo recaudado en una rifa que realizaron.

Hace unos días concretaron la incorporación como refuerzo de Gastón Tosi, quien supo jugar en San Martín en el Apertura 2005 y Clausura 2006 y que se sumará al equipo en Buenos Aires para este encuentro. En ese listado de jugadores convocados se encuentran jugadores con basta experiencia que supieron alcanzar la gloria con San Martín, aunque también hubieron varias bajas de muchos futbolistas que no pudieron ser de la partida debido a obligaciones laborales. Estarán Darío Amaya, Harry Farías, Cristian Lozano, Iván Díaz, Adrián Galván, Chicho Ramírez, Jano Bloin, Alejandro Cano Gómez, Mauricio Beltrán, Mauricio “Bruja” Tello, Raúl Figueroa, Fabricio “Titi” Paz, Franco García, Tosi, Omar “Mono” Vargas, Gabriel Díaz y Hugo Morales.

El encuentro ante Vélez marcará un antes y un después en la corta historia del fútbol senior en San Martín. Comenzaron hace 3 años compitiendo en el campeonato local y en ese corto lapso ya lograron competir a nivel nacional. Mientras la cabeza y el foco está puesto en el choque ante el Fortín, ya recibieron también una invitación para disputar un torneo que es una especie de “B Nacional” lógicamente a nivel senior. El partido ante Vélez les dará no solo una oportunidad de codearse con jugadores que colgaron los botines recientemente sino que también en caso de ganar, los podría enfrentar ni más ni menos que ante River y eso no es poca cosa.

“Vamos a enfrentar a campeones del mundo, jugadores con pasado en Selección argentina y jugadores con pasado en Primera, para quienes no hemos llegado a la élite del fútbol argentino esto es una revancha que nos da la vida. Por todo eso vamos con la máxima de las responsabilidades porque si ganamos viene River. Vamos con nuestras armas, ilusionados vamos a competir”, expresó Amaya. Es que si bien el torneo es +35, San Martín cuenta con jugadores que ya superaron los 44 años pero eso no importa mucho a las glorias verdinegras que el lunes irán con todo, buscando escribir una página más en su corta pero rica historia en esta categoría.