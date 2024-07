A cuatro días de la ceremonia inaugural, un repaso por la historia argentina en los Juegos Olímpicos Todas las medallas, los deportistas más ganadores, el que más participó, entre otros datos.

Argentina vuelve a formar parte de los Juegos Olímpicos como ocurre desde 1900, salvo su ausencia en Moscú 1980, edición a la que no asistió debido a que fue uno de los países que se adhirió al boicot a la Unión Soviética impulsado por Estados Unidos. El esgrimista Francisco Camet fue el primer representante y comenzó, justamente en París, la larga tradición olímpica que continuará del 26 de julio al 11 de agosto en la capital francesa.

París, curiosamente, también es la ciudad en la que Argentina consiguió la primera de las 21 medallas doradas que tiene en su historia y la logró por el polo, un deporte de larga tradición en nuestro país y que ya no forma parte del programa olímpico. Los últimos que lograron subirse al máximo escalón del podio fueron la judoca Paula Pareto, los regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza (clase Nacra 17) y el seleccionado de hockey sobre césped, todos en Rio de Janeiro 2016. En Tokio no hubo título olímpico, sequía que la delegación compuesta por 136 deportistas buscará cortar en la capital francesa.

Pareto fue la primera mujer en conseguir una medalla dorada para Argentina en los Juegos Olímpicos y otra, Luciana Aymar, elegida en ocho oportunidades como la mejor jugadora del mundo en hockey sobre césped, es la más ganadora de preseas (4) junto al regatista Carlos Espínola.

Solamente dos argentinos lograron ganar dos medallas doradas: el primero fue el polista Juan Nelson, quien formó parte del equipo de polo que se quedó con el primer título en 1924, mientras que el otro es Javier Mascherano, quien se colgó la dorada como futbolista en Atenas 2004 y Beijing 2008 y ahora será el entrenador del seleccionado en París.

El boxeo, que no logró clasificar a ninguno de sus exponentes en estos Juegos Olímpicos, es el deporte que más medallas le dio al país con 24 (siete doradas) y por detrás se encuentran la vela (10), el hockey sobre césped (6), el atletismo (5) y el tenis (5).

Salvo en las ediciones realizadas en Montreal 1976 y Los Angeles 1984, Argentina siempre logró subirse al menos una vez al podio. Londres 1948 marcó uno de los puntos más altos de nuestro país en los Juegos Olímpicos, debido a que fue con la delegación más importante y logró siete medallas, que solamente supo repetir en Amsterdam 1928 y Berlín 1936.

Londres vio la hazaña de Delfo Cabrera en maratón y la consagración en boxeo de Rafael Iglesias y Pascual Pérez, así como Noemí Simonetto logró una medalla plateada en salto en largo como Carlos Díaz Saenz Valiente lo hizo en tiro y la clase 6 metros de vela. Argentina también tuvo arriba del ring el bronce de Mauro Cía.

La vela es el segundo deporte que más medallas le dio a Argentina y uno de sus representantes tiene el récord de más participaciones, Santiago Lange, quien hizo su debut en Seúl 1988 junto a Pedro Ferrero y Raúl Lena en la clase Soling y cerró su ciclo en Tokio 2020 junto a Cecilia Carranza en la Nacra 17, clase en la que juntos lograron la dorada en Río 2016.

Lange, ahora con Victoria Travascio, buscó a los 62 años su octavo Juego Olímpico pero no terminó logrando la clasificación, que quedó finalmente en poder de la dupla conformada por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco.

“París era el sueño que teníamos con Vicky, pero no se dio y estoy triste por eso. Pero también estoy feliz por el camino recorrido, por las enormes alegrías que me dio el deporte y en eso me quiero concentrar mañana cuando le diga adiós a mi pasión olímpica. Será un hasta luego y también un gracias a todos los que me acompañaron en esta hermosa travesía que seguirá con nuevos desafíos”, declaraba el regatista después de confirmarse la plaza.

Seúl 1988 – Noveno lugar – Soling

Atlanta 1996 – Noveno lugar – Laser

Sídney 2000 – Décimo lugar – Tornado (junto a Mariano Parada)

Atenas 2004 – Medalla bronce – Tornado (junto a Carlos Espínola)

Beijing 2008 – Medalla bronce – Tornado (junto a Carlos Espínola)

Río 2016 – Medalla dorada – Nacra 17 (junto a Cecilia Carranza)

Tokio 2020 – Séptimo lugar – Nacra 17 (junto a Cecilia Carranza)

Argentina sumó en todas las ediciones un total de 77 medallas: 21 doradas, 26 plateadas y 30 de bronce. Repasá una por una, Juego por Juego.

París 1924

Dorada: Polo masculino (Miles, Padilla, Nelson, Kenny, Brooke Naylor y Peña)

Plateada: Boxeo 61 kg (Alfredo Copello), Boxeo 67 kg (Héctor Méndez), Atletismo salto triple (Luis Brunetto)

Bronce: Boxeo 57 kg (Pedro Quartucci), Boxeo peso pesado (Alfredo Porzio)

Amsterdam 1928

Dorada: Boxeo 79kg. (Víctor Avendaño), Boxeo pesado (Arturo Rodríguez Pardo), Natación 400 libres (Alberto Zorilla)

Plateada: Boxeo 57kg. (Víctor Peralta), Boxeo 67kg. (Raúl Landini) y Fútbol masculino.

Bronce: Esgrima, florete por equipos (Larraz, L. Lucchetti, H. Lucchetti, Anganuzzi y Camet).

Los Angeles 1932

Dorada: Atletismo maratón (Juan Carlos Zabala), Boxeo 57kg. (Carmelo Robledo) y Boxeo pesado (Alberto Lovell).

Plateada: Boxeo, 72kg. (Amado Azar).

Berlín 1936

Dorada: Polo, equipo masculino (Duggan, Cavanagh, Gazzotti, Andrada y Nelson) y Boxeo 57kg. (Oscar Casanovas).

Plateada: Boxeo pesado (Guillermo Lovell), Natación 100 libres (Jeanette Campbell)

Bronce: Boxeo 75kg. (Raúl Villarreal), Boxeo 81kg. (Francisco Resiglione), Remo, doble par masculino sin timonel (Horacio Podestá y Julio Curatella).

Londres 1948

Dorada: Atletismo maratón (Delfo Cabrera), Boxeo pesado (Rafael Iglesias) Boxeo 51kg. (Pascual Pérez).

Plateada: Atletismo salto en largo (Noemí Simonetto), Tiro pistola rápida (Carlos Díaz Saenz Valiente), Vela clase 6 metros (Emilio Homps, Rodolfo Rivademar, Rufino Rodríguez de la Torre, Enrique A. Sieburger, Enrique C. Sieburger y Julio Sieburger).

Bronce: Boxeo 80kg (Mauro Cía).

Helsinki 1952

Dorada: Remo, doble par masculino sin timonel (Tranquilo Campozzo y Eduardo Guerrero).

Plateada: Boxeo 81kg. (Antonio Pacenza) y Atletismo maratón (Reinaldo Gorno).

Bronce: Levantamiento de pesas pesado (Humberto Selvetti) y Boxeo 71kg. (Eladio Herrera).

Melbourne 1956

Plateada: Levantamiento de pesas pesado (Humberto Selvetti).

Bronce: Boxeo, 75kg. (Víctor Zalazar).

Roma 1960

Plateada: Vela clase dragón (Héctor Calegaris, Jorge Del Río y Jorge Salas Chaves).

Bronce: Boxeo 60kg. (Abel Laudonio).

Tokio 1964

Plateada: Equitación prueba completa individual (Carlos Moratorio).

México 1968

Bronce: Boxeo, 67kg. (Mario Guilloti) y Remo, single scull (Alberto Demiddi).

Munich 1972

Plateada: Remo, single scull (Alberto Demiddi).

Seúl 1988

Plateada: Tenis, individual femenino (Gabriela Sabatini).

Bronce: Vóleibol, seleccionado masculino.

Barcelona 1992

Bronce: Tenis, doble masculino (Javier Frana y Christian Miniussi).

Atlanta 1996

Plateada: Fútbol seleccionado masculino, Vela clase mistral (Carlos Espínola).

Bronce: Boxeo 57kg. (Pablo Chacón).

Sídney 2000

Plateada: Vela clase mistral (Carlos Espínola) y Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

Bronce: Vela clase 470 (Javier Conte y Juan De la Fuente) y Vela clase europa (Serena Amato).

Atenas 2004

Dorada: Fútbol, seleccionado masculino y Básquetbol, seleccionado masculino.

Bronce: Tenis, doble femenino (Paola Suárez y Patricia Tarabini), Natación, 400 medley (Georgina Bardach), Vela clase tornado (Carlos Espínola y Santiago Lange) y Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

Beijing 2008

Dorada: Ciclismo, madison (Juan Curuchet y Walter Pérez) y Fútbol, seleccionado masculino.

Bronce: Judo 48kg. (Paula Pareto), Vela clase tornado (Carlos Espínola y Santiago Lange), Básquetbol seleccionado masculino, Hockey sobre césped seleccionado femenino.

Londres 2012

Dorada: Taekwondo, 80kg. (Sebastián Crismanich).

Plateada; Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

Bronce: Tenis, individual masculino (Juan Martín Del Potro) y Vela, clase 470 (Juan De la Fuente y Lucas Calabrese).

Río de Janeiro 2016

Dorada; Judo, -48kg (Paula Pareto) y Hockey sobre césped seleccionado masculino y Vela, clase Nacra 17 (Santiago Lange y Cecilia Carranza).

Bronce: Tenis, individual masculino (Juan Martín Del Potro).

Tokio 2020

Plateada: Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

Bronce: Rugby seven, seleccionado masculino (Los Pumas) y Vóleibol, seleccionado masculino.

Todas las medallas, deporte por deporte

Boxeo – 24 (siete doradas, siete plateadas y 10 de bronce)

Vela – 10 (una dorada, cuatro plateada y cinco de bronce)

Hockey sobre césped – 6 (una dorada, tres plateadas y dos de bronce)

Atletismo – 5 (dos doradas y tres plateadas)

Tenis – 5 (dos plateadas y tres de bronce)

Fútbol – 4 (dos doradas y dos plateadas)

Remo – 4 (una dorada, una plateada y dos de bronce)

Natación – 3 (una dorada, una plateada y una de bronce)

Polo – 2 (dos doradas)

Básquetbol – 2 (una dorada y una de bronce)

Levantamiento de pesas – 2 (una plateada y una de bronce)

Judo – 2 (una dorada y una de bronce)

Voleibol – 2 (dos de bronce)

Tiro – 1 (una plateada)

Esgrima – 1 (una de bronce)

Equitación – 1 (una plateada)

Ciclismo – 1 (una dorada)

Taekwondo – 1 (una dorada)

Rugby – 1 (una de bronce)