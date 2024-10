Acevedo sobre “su” Sportivo en el Regional: “Esto es paso a paso, no hay que perder la cabeza” El técnico de Desamparados analizó a su equipo después de haber dado el primer paso de manera exitosa. Resaltó que irán por el máximo objetivo en el Regional pero sin descuidar el certamen local donde el Víbora está en la pelea.

Federico Acevedo sabe lo que significa Sportivo Desamparados. Ya vivió esa presión en su época como jugador pero ahora le toca estar del otro lado de la línea de cal. El debut en el Regional Amateur fue de la mejor manera, con triunfo ante Sportivo Rivadavia y ante un gran marco de público. El DT puyutano analizó su debut pero resaltó que deberán ir “paso a paso” y sin perder de la mira el otro objetivo: el Torneo Local, donde el Víbora se encuentra en la pelea.

“Pudimos ganar contra Rivadavia y eso me dejó sensaciones muy buenas porque cuando sumas te queda esa tranquilidad y mucho más en este torneo que no te perdona cuando perdes puntos y más en tu cancha, por ese lado estoy contento pero por otro lado me gusta sumar desde otra manera, de otra forma que no salió por momentos pero me deja tranquilo que los jugadores lo intentaron”, expresó siendo autocrítico con el juego mostrado por sus dirigidos ante el conjunto de La Bebida.

En la victoria ante Rivadavia, el equipo no mostró demasiadas variantes con respecto a la formación y al juego que viene mostrando el Víbora en el certamen local donde es uno de los protagonistas. De los refuerzos que llegaron para reforzar al plantel del Regional, solo pudieron jugar unos minutos Marcos Figueroa y Franco Lepe, el resto no contó con la respectiva habilitación para ese encuentro. Con respecto a eso, Acevedo expresó: “Los jugadores que llegaron como refuerzos no estuvieron habilitados pero de igual manera yo confío mucho en mis jugadores y si no venía nadie de afuera iba a estar contento y satisfecho igual”, expresó.

Después, analizando la importancia de haber dado el primer paso de manera exitosa en un torneo maratónico como el Regional donde el mínimo error puede costar caro, el DT cordobés manifestó: “Estos son torneos cortos donde lo que mas importa es ganar y mucho más en un debut. Sabemos la historia que nosotros tememos acá donde tenemos que manejar esa ansiedad de la gente y la nuestra también. Son partidos duros, trabados, ese día abrir rápidamente el partido no nos dio esa tranquilidad que necesitábamos sino todo contrario porque empezamos a desviar el camino pero el equipo tuvo inteligencia para defender bien en esos momentos buenos del rival”, comentó.

Este sábado y por la segunda fecha, Sportivo deberá visitar a Colón en cancha de Trinidad en un encuentro que se disputará con ambas parcialidades. Para Desamparados será fundamental sumar ante un equipo que viene de perder en la fecha del debut. “Que ellos hayan comenzado perdiendo no nos cambia nada, vamos partido a partido, los jugadores saben que ese es el camino. El objetivo es ser protagonista y la llevan adelante. Suma un montón haber ganado pero a nosotros nos cuesta siempre el doble. Esto es Desamparados y te obliga a eso, a que siempre tengas que salir y buscar los 3 puntos, este grupo tiene las cosas claras y van de la mano de lo que pide el hincha”, comentó.

Acevedo, quien en su época como jugador quedó marcado en la historia víbora por haber sido el goleador en el ascenso desde el desaparecido Federal B al Federal A en el año 2016, manifestó que hace mucho hincapié en la mentalidad del jugador. “Yo trabajo con el plantel la ansiedad, la cabeza en este deporte es muy importante, tenemos que mantener los pies en la tierra, porque la gente es impaciente y la gente esta ilusionada”, comentó quien sueña con seguir escribiendo su propia historia con el club de Puyuta.