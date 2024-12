Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan Entre el viernes 13 y el domingo 15 de diciembre las competencias deportivas varían entre hockey sobre patines, maratón, fútbol, ciclismo, boxeo, básquet, entre otras.

Durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de diciembre, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Mundialito de Bancaria

El tradicional torneo infantil e internacional de hockey sobre patines está celebrando su 35° edición. El certamen finalizará el próximo domingo 15 y ha convocado a 700 deportistas, de 3 países, repartidos en 69 equipos. El acto de clausura será el domingo, a las 20, en el estadio Cantoni, una de las cuatro sedes de la competencia.

Boxeo

El sábado 14, desde las 11:30, en el cruce de peatonales de Rivadavia y Tucumán, se llevará a cabo un entrenamiento público y promoción de una velada boxística. Estará presente Ezequiel ‘Pacman’ Fernández, boxeador profesional de San Juan, quien el próximo 20 de diciembre peleará en el Club Julio Mocora.

Maratón

Este domingo 15, en el Departamento 25 de Mayo se realizará la segunda edición de la maratón “25 de Mayo Corre”. La concentración será frente a la plaza departamental, desde las 8 horas. Habrá 400 atletas, provenientes de nuestra provincia, Santa Fe, Córdoba, Chaco, San Luis, Mendoza, entre otras.

Ciclismo en ruta

Libres y Master

El sábado 15, el Departamento Caucete será anfitrión de una competencia rutera para las categorías Libres, Máster B, C y D. La largada será a las 15 en la plaza departamental.

Federación Ciclista Sanjuanina

Este domingo 15 se disputará la 97° edición de la Clásica Doble Media Agua, la carrera más antigua del calendario ciclístico del país. Será la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ruta 2024-2025. La largada será a las 15:30 en Avenida Córdoba y Tucumán, en Capital, y finalizará en Boulevard Sarmiento y Gobernador Rojas, Rawson. La etapa tendrá 137 kilómetros de extensión. Organiza: Club Ciclista Independiente.

Básquetbol

Nivel 1 – Masculino: programación de la final del Torneo Clausura.

Partido 1

Lunes 16/12 – 22 horas

Urquiza vs Inca Huasi.

Partido 2

Jueves 19/12 – 22 horas

Inca Huasi vs Urquiza

Partido 3 (eventual)

Sábado 21/12 – 22 horas

Urquiza vs Inca Huasi.

Nivel 1 – Femenino: resultados y programación de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Zona Impar

Fecha 5

Lunes 9/12: Aramburu 71-57 Urquiza

Sábado 14/12 – 18:30 horas: Lanteri vs Estrella.

Zona Par

Fecha 5

Domingo 8/12: Del Bono 60-34 Jáchal BC

Miércoles 11/12: Isca Yacu 48-38 Universidad.

Hockey sobre patines

Superliga Masculina

Este viernes 13, desde las 21:30, en la pista de Richet y Zapata en Santa Lucía, Olimpia Patín Club y Valenciano disputarán el segundo partido de la serie final. Silvio Alcaide y Celia Alaniz será la dupla arbitral.

La ventaja es de Olimpia, que el miércoles 11 ganó el primer cotejo por 3 a 1; de obtener otra victoria, será campeón. Si gana Valenciano, el desempate será el domingo 15, a las 19:30, en la misma cancha.

Fútbol

Torneo Regional Federal Amateur 2024-2025

Región Cuyo

Tercera Fase

Equipos de San Juan.

Partidos de Vuelta.

Domingo 15/12: San Martín de Rodeo vs. Minero Argentino (17:00 horas), Peñaflor de San Martín vs Atenas de Pocito (17:30), Desamparados vs Atlético Argentino de Mendoza (18:30), Unión de Villa Krause vs San Miguel de Albardón (20:00).