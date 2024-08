Agustín Vernice quedó cuarto en canotaje y se lleva un diploma de los Juegos Olímpicos El argentino tuvo una gran actuación en la final del K1 1000 metros y empató en la cuarta ubicación con Kravets.

El penúltimo día de los Juegos Olimpicos de París 2024 comenzó con una gran noticia para el canotaje argentino, Agustín Vernice se metió en la final del kayak 1000 metros y terminó cuarto en la definición. Mejoró notablemente su actuación de Tokio 2020, donde también se clasificó a la final, pero terminó octavo.

La curiosidad de la carrera fue que terminó compartiendo el cuarto puesto junto al atleta ruso, que compite bajo bandera neutral, con un tiempo de 3:28.10. El argentino mejoró ocho centésimas con respecto al tiempo de la semifinal, donde la completó con 3:28.18. La dorada fue para el checo Josef Dostal con 3:24.66 y el podio lo completaron los húngaros Adam Varga, con 3:24.76, y Balint Kopasz, con 3:25.68.

En la semifinal, el oriundo de Olavarría quedó por detrás del húngaro Adam Varga, quien se impuso con un registro de 3:27.92, y los dos habían terminaron también siendo los dos más rápidos si se suman las dos semifinales. La primera serie había quedado para el también húngaro Balint Kopasz, ganador con 3:28.76, que lo dejó con la tercera marca entre los ocho clasificados.

Agustín Vernice y la revancha de Tokio

El argentino quedó octavo en la final de la misma prueba en Tokio 2020 y ahora logró mejorar su performance quedando a las puertas del podio. “Lo di todo, lo había dicho, que mi objetivo era poder mirar la comptencia con mis amigos y mi familia, que fue lo que no pude hacer en Tokio, todavía no la pude ver, porque no me quedé contento con mi actuación y ahora estoy contento que la voy a poder disfrutar”, contó con una sonrisa en la cara a TyC Sports.

“Fue muy especial porque no me sentí nada bien en la final, la semifinal la dominé de principio a fin, estaba bien físicamente”, reconoció. Entonces reveló: “Hay una realidad, que me viene pasando desde que soy juvenil, que cuando en el calendario de competencia me toca una prueba y a la hora y media, dos horas otra me cuesta mucho, es una realidad. Entonces el desafío era doble y desde la palada uno me di cuenta que no tenía el mismo ‘power’ que en la semifinal pero traté de adaptar y dar pelea hasta el final, cosa que no pude hacer en Tokio”.

Brenda Rojas, cuarta en la final C

La argentina finalizó cuarta en la final C del K1 500 con un tiempo de 1:53.88, un tiempo 33 centésimas mayor que el 1:53.35 en la semifinal de que la metió en la final C de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rojas se había metido en la semifinal este viernes tras quedar segunda en su serie. Lo hizo con un tiempo de 1:52.68, +3.52 que la neozelandesa Aimee Fisher, dueña del récord mundial (1:46.19), batido en mayo de este año.