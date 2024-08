Alemania perdió en la final de hockey césped con Países Bajos y Peillat no igualó un particular record El jugador que logró la dorada con Argentina en Río 2016 y en esta edición, con la camiseta de Alemania, generó mucha polémica porque le gritó un gol a su país de nacimiento, no pudo conquistar el certamen en París 2024.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio