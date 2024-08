Noah Lyles corrió con COVID-19 y debió ser retirado en sillas de ruedas El atleta de 27 años, ganador del oro en los 100 metros, sorprendió a todos cuando fue asistido apenas finalizó la prueba de los 200 metros.

Noah Lyles, estrella del atletismo y favorito a ganar los 200 metros, fue retirado de la pista en silla de ruedas después de ubicarse tercero en la final de esa misma especialidad que coronó a Letsile Tebogo como medallista de oro. Las imágenes, que generaron enorme preocupación, sumaron un dato de alto impacto: el atleta de 27 años participó de esta trascendental cita de los Juegos Olímpicos tras ser diagnosticado con COVID-19.

Según la transmisión de la NBC, Lyles dio positivo por COVID-19 en los días previos a su final de 200 metros. Antes de que comenzara la carrera, el velocista norteamericano saltó del túnel apenas sonó su nombre por altoparlantes y no parecía tener síntomas de algún tipo de enfermedad.

Sin embargo, tras cruzar la meta tercero con un tiempo de 19.70 por detrás de Tebogo (19.46) y su compatriota Kenneth Bednarek (19.62), Lyles quedó visiblemente exhausto: se sentó en la pista y recibió atención médica, al mismo tiempo que se viralizaban fotos de él sentado sobre una silla de ruedas.

“Me encontré con su madre, Keisha Caine Bishop, que también estaba angustiada tratando de encontrarlo”, informó Lewis Johnson en la transmisión que realizó la cadena norteamericana NBC. “Encontramos a Noah Lyles en la enfermería y lo estaban atendiendo, y ella confirmó que a Noah le habían diagnosticado COVID hacía dos días… Pero decidió que iba a correr de todos modos”, agregó el comunicador, según replicó el diario The New York Post.

El portal The Athletic replicó una entrevista que Lyles dio a la NBC tras los 200 metros, ya utilizando barbijo: “Me desperté temprano, alrededor de las 5 AM del martes por la mañana, y me sentía realmente horrible. Sabía que era algo más que el dolor causado por los 100. Desperté a los médicos, hicimos las pruebas y, lamentablemente, resultó que había dado positivo por COVID-19″.

Y agregó: “Mi primer pensamiento fue no entrar en pánico, pensando que he estado en peores situaciones. Sentí que he corrido en peores condiciones. Simplemente lo tomamos día a día, tratando de hidratarnos lo más posible, en cuarentena y definitivamente diría que me pasó factura, pero nunca he estado más orgulloso de mí mismo por poder venir aquí y conseguir una medalla de bronce. En los últimos Juegos Olímpicos me sentí muy decepcionado y esta vez no podría estar más orgulloso”.

“Simplemente dije que íbamos a intentar ponernos en cuarentena lo máximo posible, mantenernos alejados, no intentar pasarlo por alto y, para ser honesto, darlo todo. Si no lo hubiera logrado, alguien definitivamente habría ocupado mi lugar y esa habría sido mi señal de que no merecía estar en la final”, afirmó.

Este medio detalló que el atleta de 27 años, tras ubicarse tercero en los 200 metros, “se encorvó en la pista, pidió agua y finalmente lo sacaron en una silla de ruedas improvisada”.

Aunque Lyles ganó el bronce, Coley Harvey de ESPN informó que recibió una tarjeta amarilla por violar la Regla Técnica 7.1, que se considera “conducta inapropiada”. Si bien eso figura en el registro oficial olímpico, no se especificó el motivo de tal castigo.

El norteamericano ha tenido una actuación impresionante en sus segundos Juegos Olímpicos. La semana pasada, el atleta de 27 años le dio a Estados Unidos su primera medalla de oro en los 100 metros desde 2004, al vencer al jamaiquino Kishane Thompson en un final de fotografía. Lyles terminó con un mejor tiempo personal de 9.784, mientras que Thompson terminó con un tiempo de 9.789.

Hay que destacar que durante las últimas horas, la Agencia AFP había publicado que al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo en pruebas “por covid-19 u otras enfermedades respiratorias”, en sintonía con un alza de los casos de COVID-19 en el mundo, según indicó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). “No es sorprendente que haya atletas contagiados, porque el virus está circulando bastante en otros países”, declaró en una rueda de prensa en Ginebra la epidemióloga Maria Van Kerkhove, directora de la unidad de prevención y preparación de pandemias de la OMS.

El medio The Washington Post afirmó que Noah fue visto con barbijo “en la zona de calentamiento” e incluso “visitó al personal médico después de su semifinal, pero su entrenador dijo que estaba ‘bien’”.

Mientras esta noticia de alto impacto para el mundo deportivo comienza a ganar espacio, Lyles se llevó la segunda medalla en París 2024 tras ganar el oro en los 100 metros, pero la tercera en su trayectoria olímpica tras el bronce en 200m de Tokio 2020. Tenía previsto competir con el equipo masculino de relevos de 4×100 metros el jueves por la mañana, pero llamativamente el team norteamericano que se clasificó a la final no contó con su participación para la definición por las medallas que se celebrará este viernes 9 de agosto (desde las 14.47 de Argentina).

Ya durante la previa de los 200 metros se había generado cierto debate en torno a la figura de Lyles, quien el lunes pasado se ubicó primero en la Serie 1 de clasificación con un tiempo de 20.19 por delante del canadiense Andre de Grasse (oro en Tokio 2020 en los 200 metros), pero quedó posicionado detrás de Letsile Tebogo (ganador del oro en París 2024 finalmente) en la semifinal de este miércoles con un tiempo de 20.08 contra los 19.96 de su contrincante.

Esas actuaciones le permitieron avanzar sin problemas a la carrera final, pero plantearon un signo de interrogación teniendo en cuenta que se adueñó del oro en los 100 metros y los 200 eran su competencia favorita. Medallista de oro en esta especialidad en las Diamond League 2017, 2018, 2019 y 2022, Lyles también había sido ganador de esta prueba en los Mundiales de Doha (2019), Eugene (2022) y Budapest (2023), ubicándolo como el nombre a vencer en 200 metros.