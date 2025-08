Alpine abrió una investigación interna tras las malas paradas que sufrió Colapinto en el GP de Hungría de F1 La escudería francesa realizará una evaluación interna para intentar encontrar dónde estuvieron los problemas en las dos fallas que arruinaron la carrera del piloto argentino

Alpine profundizó su crisis en el Gran Premio de Hungría al dejar una preocupante presentación. Además de volver a competir con un monoplaza A525 que mostró una clara carencia de rendimiento, la escudería francesa falló en dos momentos claves que arruinaron la actuación de Franco Colapinto: tuvo las dos paradas en boxes más largas de la Fórmula 1 en el circuito Hungaroring. De esta manera, el piloto albiceleste finalizó 18° a pesar de tener un buen ritmo, mientras que Pierre Gasly terminó en el 19° lugar.

Según los registros de las páginas oficiales de la competición, en la primera parada a los pits del argentino para cambiar los neumáticos, que sucedió en la vuelta 15, estuvo parado un total de 11.01 segundos. Allí, los mecánicos tuvieron dificultades para encajar la rueda trasera izquierda, algo que se repitió en su segunda detención. Esta sucedió en el giro 37: el argentino estuvo detenido 7.23 segundos. Estas fueron las dos paradas más lentas de todo el Gran Premio de Hungría, con la salvedad de que Nico Hülkenberg (Sauber) tuvo una detención de 9.68 segundos en la que estaba cumpliendo una penalización de cinco segundos.

Caso contrario a Colapinto, que hizo dos paradas y puso neumáticos duros en ambas detenciones, Gasly realizó una estrategia opuesta y solamente paró en una oportunidad para poner el compuesto medio. Durante su parada, el piloto francés únicamente estuvo frenado 2.40 segundos. En los últimos años de la Fórmula 1, este tiempo suele ser el estándar en cada detención de los pilotos para cambiar neumáticos. Una parada superior a los tres segundos, que puede suceder en una categoría en la que todo se define en mínimos detalles, ya se denomina como una detención en la que se perdió tiempo.

De esta manera, a raíz de los preocupantes problemas que tuvo Alpine en las dos detenciones de Franco Colapinto que derivaron que su carrera quedara prácticamente arruinada, la escudería con sede en Enstone abrió una investigación interna para intentar encontrar cuáles fueron las fallas.

“La investigación se centra en un posible problema de software que habría impedido liberar el coche una vez completado el cambio de neumáticos”, comentó el portal especializado Motorsport, quienes hicieron hincapié en que las escuderías de la Fórmula 1 suelen realizar una investigación interna para determinar qué falló. Así las cosas, el team galo buscará revertir la situación de cara a la próxima carrera en el Gran Premio de Países Bajos, que se realizará después del parón veraniego.

Hay que resaltar que el procedimiento durante una detención en boxes de cada piloto es muy estricto y minucioso, al punto de que todos los movimientos están trabajados hasta al más mínimo detalle. Además, los pilotos no pueden acelerar hasta que las cuatro ruedas estén correctamente ajustadas y que el semáforo marque la luz verde.

“Alpine sospecha que algo en la pistola neumática utilizada en la rueda trasera izquierda no reconoció que el cambio se había completado, por lo que la investigación apunta a una posible falla de software. El equipo señaló que lo ocurrido fue una coincidencia desafortunada que afectó a ambas detenciones de Colapinto”, adjudicó el portal especializado en el deporte motor.

Hay que destacar que, según los registros oficiales que llevan a cabo las empresas encargadas de la creación y distribución de los neumáticos, las paradas en los pits de Alpine están decayendo temporada tras temporada. Al punto de que es uno de los equipos que tiene las detenciones más lentas de toda la Fórmula 1.

“Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda, nueve. Nada, perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, porque paramos tan temprano, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados. Una carrera para el olvido. No creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día”, comentó Colapinto frente a los micrófonos.

El corredor de 22 años no solo demostró su frustración en la rueda de prensa. El argentino ya había dejado en claro su enojo por la radio del equipo durante las dos malas paradas. “¡Por Dios! ¡La puta madre!”, llegó a exclamar Colapinto tras los fallidos ingresos a los boxes en Hungría.