Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 La escudería francesa hizo oficial que el piloto argentino de 22 años formará dupla con Pierre Gasly en el próximo calendario

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es un hecho: Alpine confirmó que formará la dupla junto a Pierre Gasly en el 2026.

El argentino, que recaló en la escudería francesa a principios de 2025 desde Williams y saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios del curso, tuvo una notable evolución en su rendimiento y estará desde el inicio en el próximo año.

El corredor de 22 años comenzará por primera vez una temporada en el Gran Circo.

La confirmación de su continuidad llegó después de un notable progreso, tanto dentro como fuera de la pista. Luego de tomar el mando del monoplaza A525 prácticamente sin experiencia previa en los vehículos de la escudería francesa, que tienen características diferentes a los autos de Williams, el argentino logró igualar, y en algunos casos superar, los resultados de su compañero Gasly. Esa demostración le valió el premio de su continuidad.

Alpine posteó la noticia en sus redes usando un primer plano de Colapinto.

“Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación” escribieron para dar la esperada noticia sobre el futuro del piloto argentino.

El camino de Franco Colapinto en Alpine

Tras la salida de Jack Doohan de su lugar como titular luego de protagonizar varios accidentes y con un 13° puesto como mejor resultado, Franco inició su camino en Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola. A pesar de tener un incidente en la clasificación, el argentino completó una correcta actuación, en la que terminó 16°. En su segundo fin de semana de competición, en el marco del GP de Mónaco, logró superar a su compañero Gasly en la qualy -el francés chocó y abandonó en carrera- y finalizó en la 13° ubicación.

MIRA TAMBIÉN Franco Colapinto quedó 16° en la única práctica de Brasil antes de la qualy

Después de quedar en el 15° puesto en el GP de España, volvió a completar una actuación en la que superó a Pierre Gasly: terminó 13° en el GP de Canadá. Posteriormente, finalizó en el 15° lugar en el GP de Austria y, por una falla técnica en su monoplaza de Alpine, no pudo competir en el GP de Gran Bretaña. Antes del parón de dos semanas de la F1, Colapinto concluyó 19° en Bélgica y 18° en Hungría.

El argentino regresó a las pistas con fuerza y mejoró notablemente sus resultados con un vehículo que tuvo claras falencias respecto al resto de la grilla. De hecho, el joven de 22 años logró superar en reiteradas oportunidades a Gasly, quien está completando su octava temporada en la Fórmula 1 y tiene más de 170 Grandes Premios disputados.