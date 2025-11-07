Franco Colapinto quedó 16° en la única práctica de Brasil antes de la qualy Tras la confirmación de Alpine del piloto como titular para 2026, el argentino giró medio segundo más lento que su compañero Pierre Gasly. A las 15.30 será la clasificación para la Sprint.

Antes de la clasificación para la Sprint, Lando Norris fue el más rápido con su McLaren tras registrar un tiempo de 1:09.975. Detrás quedó su compañero Oscar Piastri, que giró apenas 0.023 más lento.

Franco Colapinto, que fue confirmado minutos como titular para el 2026 minutos antes de salir a la pista, tuvo su mejor vuelta con neumáticos medios en 1:11.160 que lo dejó 16°, pero quedó lejos de su compañero Pierre Gasly que tuvo un destacado arranque en Brasil: fue el 7° tiempo más veloz con una vuelta de 1:10.681, es decir 0.479 más veloz que el argentino.