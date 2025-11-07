Antes de la clasificación para la Sprint, Lando Norris fue el más rápido con su McLaren tras registrar un tiempo de 1:09.975. Detrás quedó su compañero Oscar Piastri, que giró apenas 0.023 más lento.
Franco Colapinto, que fue confirmado minutos como titular para el 2026 minutos antes de salir a la pista, tuvo su mejor vuelta con neumáticos medios en 1:11.160 que lo dejó 16°, pero quedó lejos de su compañero Pierre Gasly que tuvo un destacado arranque en Brasil: fue el 7° tiempo más veloz con una vuelta de 1:10.681, es decir 0.479 más veloz que el argentino.
Noticias relacionadas