Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Italia Tras conseguir su mejor resultado de la temporada con la escudería, el piloto argentino le cederá su asiento a Paul Aron en la sesión que marcará el inicio de la actividad en Monza.

El argentino Franco Colapinto comenzará su participación en el Gran Premio de Italia en la segunda sesión de entrenamiento del viernes, luego de que la escudería Alpine decidiera cederle su auto al joven piloto de reserva Paul Aron en la primera práctica libre en Monza.

El estonio 21 años se subirá al monoplaza que habitualmente conduce el argentino, siguiendo el mismo esquema que se vio en Suzuka cuando Ryo Hirakawa ocupó el auto de Jack Doohan durante la primera sesión de entrenamientos.

Paul Aron debutará en FP1 con Alpine en Monza

La noticia fue adelantada en la red social X por la cuenta especializada f1history, que compartió declaraciones de Aron publicadas en un parte de prensa: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conocí bien a todos desde que me uní al equipo a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que depositaron en mí al permitirme pilotar en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes”.

El piloto destacó además que buscará aprovechar al máximo la experiencia acumulada en el simulador y en pruebas privadas para ser competitivo desde el inicio.

“Mi intención es dar lo mejor de mí para ayudar a poner a punto el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición posible para disputar una FP1 competitiva. A nivel personal, será fantástico capitalizar todo lo aprendido y asegurar que esta sesión sea productiva y agradable tanto para mí como para el equipo”, concluyó Aron.

Quién es Paul Aron: el rival de Franco Colapinto en la Fórmula 2

Aron nació el 4 de febrero de 2004 en Tallín, Estonia. A pesar de su corta edad, cuenta con una gran experiencia y pasó por todas las máximas categorías del automovilismo. Su camino comenzó en los Karts, donde se consagró campeón europeo con tan solo 13 años.

Luego pasó a la Fórmula 4, Fórmula Renault y Fórmula Regional con muy buenos rendimientos. Esto le sirvió para ganarse un lugar en la Fórmula 3 donde estuvo tan solo un año y en el 2023 pegó el salto a la Fórmula 2 para correr en el equipo Hitech GP. Allí fue rival de Franco Colapinto y vivieron una apasionante rivalidad deportiva.

El piloto de Estonia tuvo un gran rendimiento en sus primeras carreras, pero hubo un punto de inflexión para una mala racha: en la última vuelta de la carrera Sprint de Imola en el 2024, Colapinto le arrebató el triunfo con una espectacular maniobra en la última vuelta. Hace pocos días, Franco incluyó el video de esa situación como una parte importante de su año en un posteo de resumen. A pesar de esto, Aron terminó tercero en el campeonato de Fórmula 2.