Andrea Nazara correrá el Mundial Ultra Trail Running con apoyo sanjuanino Junto al otro sanjuanino que correrá, Franco Oro, organizaron una rifa para afrontar los gastos de su viaje al torneo

En marzo de este año, luego de ganar el campeonato nacional de trail running en Bariloche, y ganar uno de los dos pasaportes al Mundial que se realizará entre el 23 y 28 del corriente mes en la ciudad española de Canfranc; la atleta sanjuanina Andrea Nazara comentó que agradecía el apoyo que recibe del gobierno provincial, pero que no sabía si podría costear los gastos para acceder a la cita ecuménica.

Seis meses después, con el pasaje confirmado, junto a Franco Oro, el otro sanjuanino clasificado -quien ya se encuentra en Los Pirineos españoles- organizaron un sorteo, que les permitirá cubrir las necesidades básicas para competir. La rifa se realizará el 12 de septiembre y los números tienen un valor de $10.000.

“Estoy muy bien preparada por fortuna no tuve secuelas del accidente”, contó Andrea que el 25 de marzo, chocó contra la puerta de un auto que un imprudente conductor abrió sin percatarse que ella iba rodando en su bicicleta.

“Correré la distancia ultra de 80 kilómetros, por lo que estoy realizando los últimos tirones de fondo. Me siento bien y quiero enfocarme solamente en mi preparación”, explicó quien ha recibido apoyo de varias empresas privadas que le aportaron premios para sortear.

Quienes deseen adquirir su número deberán realizar el deposito a la cuenta del Banco Santander, a nombre de Andrea, cuyo alías es: canfranc.2025. Su número telefónico de contacto, para adquirir un número es: 2645855174.

La campaña deportiva de Andrea viene en alza, en el 2023 quedó a un paso de la plaza directa al Mundial en el Mont Blanc. Fue cuarta en el clasificatorio realizada en Argentina, detrás de la estadounidense Helen Mino-Faulkner, la sudafricana Emily Hawgood y, la también norteamericana, Zoe Rom.

En el 2024 fue cuarta en el Sudamericano de 60K realizado en Merlo, San Luis; y este año se coronó campeona argentina de los 80K disputados en Bariloche y fue tercera en el Champa Ultra Race 60K.

