Andrés Gariano, un árbitro con el que nunca ganó, será el juez del clásico para San Martín El juez, de 39 años, fue designado para el partido del domingo en Mendoza.

Se acerca el Clásico de Cuyo y para San Martín empiezan las definiciones. AFA informó las designaciones y para el partido contra Godoy Cruz en el estadio Feliciano Gambarte, de este domingo a las 18,30 el designado es el barilochense, Andrés Gariano. El profesor de Educación Física estará acompañado como José Castelli, como asistente 1 y de Eduardo Lucero como asistente 2. Lucas Cavallero será el cuarto árbitro y en VAR estará Pablo Dóvalo.

Hay un dato negativo para San Martín con Gariano de árbitro y es que en Primera División nunca pudo ganar, ni siquiera empatar con el barilochense de juez principal. En los tres que ya lo dirigió, San Martín perdió en los tres.

Andrés Gariano tendrá su segundo partido dirigiendo a San Martín en este Torneo Clausura de la AFA. En la fecha 9 fue el juez del partido que Vélez Sarsfield ganó en San Juan, venciendo al Verdinegro por 2-1 el pasado 20 de septiembre.

En el Torneo Apertura, en el primer semestre de este 2025, Gariano dirigió a San Martín en el mes de febrero, más exactamente el 23, cuando recibió a River Plate por la fecha 7. Ese sábado, San Martín terminó perdiendo por 2-0 con los goles de Mastantuono y de Borja.

En la fecha 11 de este Apertura, con Leandro Romagnoli ya de entrenador, San Martín volvió a ser dirigido por Andrés Gariano y en Córdoba cayó ante Instituto por 1-0 con un gol de Nicolás Zalazar.

Ahora, en Mendoza, San Martín intentará romper esa racha negativa con Gariano de juez, intentando anteponer su buen momento en el Clausura con cinco partidos sin derrotas.

EL RESTO

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, una jornada clave en la recta final del campeonato. El organismo designó a Leandro Rey Hilfer para dirigir el encuentro entre Boca y Estudiantes en La Plata, mientras que Nazareno Arasa será el encargado de controlar el choque entre River y Gimnasia, en el estadio Monumental.

Los otros grandes también tendrán protagonistas de renombre. San Lorenzo abrirá la fecha ante Deportivo Riestra el viernes a las 19, con Pablo Echavarría al frente del partido. Independiente, por su parte, recibirá a Atlético Tucumán el sábado a las 20 con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Racing enfrentará a Central Córdoba el lunes a las 19, bajo la conducción de Luis Lobo Medina.