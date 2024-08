Angela Carini abandona el boxeo tras polémica derrota ante Imane Khelif en París 2024 La boxeadora italiana decidió retirarse del deporte luego de su controversial combate contra la argelina, quien había fallado pruebas de género en 2023.

La controversia en torno al boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue creciendo. La boxeadora italiana Angela Carini anunció su retiro del deporte tras abandonar su pelea contra la argelina Imane Khelif, quien había sido descalificada en 2023 por no superar pruebas de género.

El combate, que duró apenas 46 segundos, terminó abruptamente cuando Carini decidió retirarse después de recibir un fuerte golpe en la nariz. “Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta”, explicó Carini en una entrevista con el medio italiano La Stampa1.

Carini, visiblemente afectada, expresó que su decisión de abandonar el boxeo fue motivada por la frustración y el dolor físico. “Quería subir al ring. Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí”, comentó la boxeadora, quien también se arrepintió de no haber saludado a su oponente tras el combate1.

La presencia de Khelif en los Juegos Olímpicos ha sido objeto de debate, ya que la argelina no superó las pruebas de elegibilidad de género en el Mundial de 2023. Sin embargo, fue considerada apta para competir en París 2024, lo que ha generado críticas y controversias en el mundo del boxeo1.

“Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante”, concluyó Carini, quien ahora se despide del boxeo con mucha angustia1.