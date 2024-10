Antuña, entre la alegría por el regreso al triunfo de San Martín y el malestar con algunos hinchas El DT verdinegro valoró la enorme entrega de sus dirigidos en la victoria ante Tristán Suárez y se refirió a un incidente en la platea.

El triunfo ante Tristán Suárez devolvió la calma y la alegría a Concepción. Tras la victoria conseguida por San Martín, el DT Raúl Antuña valoró la muestra de carácter de sus dirigidos pero también se refirió a los insultos que recibió por parte de unos hinchas en la platea: “No son hinchas”, fue tajante el entrenador.

Tras la dura derrota sufrida ante All Boys en Buenos Aires, el “Purruco” calificó la victoria ante Tristán como una enorme alegría. “Es una gran victoria, estoy muy contento por los chicos, porque veníamos de una derrota y de un rendimiento que no era el que estaba acostumbrado a mostrar este equipo. Veníamos de un primer tiempo para el olvido, pero los jugadores fueron muy autocríticos y se dio la respuesta que necesitábamos, yo en ningún momento dudé de este plantel”, expresó. Siguiendo en esa sintonía el Purruco agregó: “Era volver a ganar de local, revertir la mala cara que dejamos en Buenos Aires, era demostrar carácter, personalidad. Yo sabía que iban a reaccionar porque es un plantel con mucho hambre”, valoró.

El encuentro ante Tristán terminó 3 a 2. En cuanto al análisis del juego, Antuña expresó: “Nos golpearon en el momento oportuno con goles de otro partido, afectó anímicamente pero en el entretiempo les dimos tranquilidad porque estábamos haciendo las cosas bien, por suerte pudimos ganar, seguimos con buenas estadísticas, seguimos siendo uno de los mejores equipos del torneo y no es fácil. Acá la única forma de mantener contenta a la gente es ganando, no importa si jugas bien o mal”.

Que me insulten a mí no me va cambiar en nada pero me molesta porque uno siempre quiere lo mejor para el club. El día que le hagamos mal al club damos un paso al costado, acá mi prioridad es San Martín, los que vienen a insultar no son hinchas.

Consultado sobre un incidente que se dio en la platea entre hinchas, con algunos simpatizantes que insultaron al técnico y jugadores del Verdinegro, el DT manifestó: “Me da bronca, escuchaba los insultos y no los entiendo sinceramente, los jugadores entran hacer lo mejor, quieren lo mejor, que me insulten a mí no me va cambiar en nada pero me molesta porque uno siempre quiere lo mejor para el club. El día que le hagamos mal al club damos un paso al costado, acá mi prioridad es San Martín, los que vienen a insultar no son hinchas o no entienden lo que es el fútbol y eso duele”, comentó.

Antuña también valoró la destacada actuación de Nazareno Funes, delantero que ni siquiera había viajado a Buenos Aires en el duelo ante All Boys. El futbolista verdinegro que había errado un penal ante Agropecuario, se despachó con dos goles el sábado en Concepción: “A Nazareno le tocó la chance de volver a estar de titular, me puse muy contento porque pudo convertir por el bien del equipo y sobre todo él porque alimenta su confianza para lo que viene”, manifestó en declaraciones a Radio Santa Cecilia.

Ahora, San Martín visitará a Patronato en Paraná el domingo próximo, después recibirá a Racing de Córdoba en San Juan y luego sí, comenzará lo mejor del certamen cuando empiece el Reducido. De todas maneras, el Purruco continuó con su clásico “paso a paso” y primero se puso como objetivo el partido ante los entrerrianos: “El partido más importante nuestro es Patronato para recuperar soldados y porque son 3 puntos que nos van a dar ayudar a llegar en buen estado a la fase final”, manifestó.

