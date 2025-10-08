Argentina fue un festival en Chile: goleó a Nigeria y se metió en Cuartos de Final Dos goles de Carrizo, Sarco y Silvetti le dieron la clasificación. El sábado juega contra México buscando las semifinales.

Un festival celeste y blanco en el Nacional de Santiago. Argentina, mostrando chapa de candidato, goleó 4-0 a Nigeria en los Octavos de Final del Mundial Sub 20 y el sábado, irá por un lugar en semifinales cuando enfrente a México en un partido más que especial marcado por la rivalidad que crearon los mexicanos con Argentina.

Maher Carrizo, el dos ocasiones, Alejo Sarco y Mateo Silvetti marcaron los goles del equipo de Placente que siempre fue más que Nigeria, de principio a fin. Una sólida producción que los ubica entre los aspirantes a la corona y consolida un proceso que respeta un estilo.



Madrugón, palo y a la bolsa. Mejor arranque imposible para Argentina en los Octavos de Final porque antes de los dos minutos, un jugadón entre Maher Carrizo, Ian Subiabre y Dylan Gorosito, terminó en asistencia para Alejo Sarco que no perdonó para poner el 1-0 sorpresivo. Ahi, Argentina empezó a tener la pelota, a hacer correr a Nigeria, buscando el golpe de nocaut para encarrilar definitivamente la clasificación. Delgado, Acuña, Montero controlaron el medio y a los 23′ llegó el segundo de Argentina cuando Carrizo le dio de zurda al palo del arquero en un tiro libre. Doble ventaja albiceleste que planteó otra historia para Nigeria que se desprotegiño buscando al menos un descuento. Lo tuvo en el cierre, en un mano a mano que el arquero Barbi tapó de forma impresionante a Daga. Argentina logró irse así al descanso con esa doble ventaja que lo ponía cerca de los Cuartos de Final.

En el complemento, Argentina volvió a repetir la dosis de sacudir temprano al rival. Es que apenas pasados los seis minutos de esta segunda etapa, Milton Delgado metió una asistencia deliciosa para que el santiagueño Carrizo definira con total categoría. Ahí con el 3-0 se terminó el partido para Nigeria que nunca pudo inquietar al arquero Barbi en este parcial. Los africanos fueron frontales y repetidos. Argentina, desde el banco con Placente, leyó mejor el partido y acertó con los cambios, porque a los 21′ el compañero de Messi en el Inter de Miami, Mateo Silvetti definió con tremenda calidad para poner el 4-0 y sentenciar todo. Quedó algo de tiempo para que el propio Silvetti y Rodríguez Pagano desperdiciaran dos chances netas para decorar la clasificación.

Pero ya estaba hecho el trámite. Argentina está entre los ocho mejores del mundo y ahora va por un México que hizo ruido goleando y eliminando a Chile por 4-1.

Mira el resumen del partido: