Argentina logró un gran triunfo en su debut en el Mundial Sub-17: le dio vuelta el partido a Bélgica y ganó 3-2 El combinado que dirige Diego Placente superó al conjunto europeo en Qatar con goles de Ramiro Tulian, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel. Mirá el video del resumen del partido.

En su presentación inicial en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, la selección de Argentina obtuvo una gran victoria por 3-2 (Ramiro Tulian, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel) sobre Bélgica en la cancha dos del predio Aspire Zone de Doha. El encuentro, que marcó el primer desafío para el equipo conducido por Diego Placente en el Grupo D, se definió en los minutos finales y mantuvo la expectativa hasta el último instante del partido. El próximo duelo será ante Túnez el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora de Argentina)

El inicio del encuentro estuvo signado por la cautela de ambos equipos. Bélgica buscó los espacios por los costados, mientras que Argentina estructuró su juego por el centro y priorizó dominar la mitad de la cancha. A los 24 minutos, la primera situación clara surgió tras una recuperación de Uriel Ojeda en la banda izquierda y un remate desde media distancia contenido por el arquero Brughmans.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos: el conjunto sudamericano se instaló en campo rival y, tras una serie de rechazos imprecisos de la defensa belga, Ramiro Tulian encontró el rebote y disparó cercano al punto penal. El balón superó la resistencia del arquero, otorgando la primera ventaja a Argentina.

No obstante, sobre el cierre del primer tiempo, Bélgica igualó el marcador en una jugada que inició desde la banda izquierda. Arthur De Kimpe aprovechó una falla en el despeje de la defensa albiceleste y definió cruzado para superar a Alber Castelau, garantizando el empate antes del descanso.

Reanudado el partido, la reacción de los blegas fue inmediata. En la primera acción ofensiva tras la pausa, un nuevo error defensivo del seleccionado habilitó a Camara, quien tiró un centro pasado al área que Stan Naert aprovechó para el segundo gol europeo. Este golpe obligó a Argentina a ajustar su esquema y buscar respuestas desde el banco de suplentes.

Los cambios realizados por Placente influyeron en el desarrollo posterior. A los 69 minutos, Gastón Bouhier desbordó por el sector izquierdo y cedió el balón a Facundo Jainikoski, quien ingresó al área para definir con un tiro bajo cruzado y establecer la igualdad. La presión argentina se mantuvo y, a los 71 minutos, el mismo Jainikoski desbordó nuevamente, envió un centro que cruzó toda la zona defensiva belga y encontró a Felipe Esquivel. El mediocampista selló el tercer tanto para Argentina reflejando la rápida reacción del equipo tras haber estado en desventaja.

En los minutos finales, Argentina sostuvo la diferencia pese a los ataques belgas. Un disparo de René Mitongo pasó cerca del palo y fue la última oportunidad clara del rival para evitar la derrota. Este resultado posiciona al seleccionado dirigido por Placente como uno de los aspirantes en el grupo, que completan Túnez y Fiyi.

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 marca el inicio del formato extendido a 48 selecciones, que eleva el nivel de exigencia durante la competencia. La Albiceleste accedió al torneo tras haberse clasificado en el Sudamericano de Colombia y tras obtener el Torneo L’Alcúdia, manteniendo la base del plantel que logró ese título bajo la conducción del mismo técnico.

La agenda de la primera ronda para el plantel argentino continuará ante Túnez, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora de Argentina), y el cierre de la fase de grupos será ante Fiyi, el domingo 9 a las 9.30.

El historial de Argentina en la categoría acumula seis clasificaciones a semifinales y cuatro ausencias desde el debut en 1985. En la edición previa, celebrada en Indonesia en 2023, el equipo finalizó cuarto tras perder ante Malí por el tercer puesto. El actual ciclo, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, ofrece a Placente y su plantel la oportunidad de alcanzar la final, un objetivo que permanece pendiente desde la creación del torneo juvenil.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL SUB 17 DE QATAR :

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 17

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).