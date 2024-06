Argentina perdió con Francia por la VNL pero sigue clasificando a los Juegos Olímpicos El sanjuanino Bruno Lima anotó 16 puntos.

El seleccionado argentino de voleibol, con 16 puntos del sanjuanino Bruno Lima, cayó frente a Francia por 3-2, en el cierre del segundo weekend de la Volleyball Nations League 2024, en otro partido clave pensando en la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

En Ottawa, Canadá, Argentina logró recuperarse de una desventaja de dos sets para mandar el partido al tie break, en el que Francia se impuso con claridad. Los parciales fueron de 25-19, 25-17, 22-25, 26-28 y 15-9. Facundo Conte fue el máximo anotador del equipo nacional con 22 puntos.

Francia, último campeón olímpico, fue precisamente el seleccionado que derrotó en las semifinales de Tokio 2020 a Argentina, que luego se quedó con la medalla de bronce al derrotar a Brasil.

Más allá de la derrota, terminó siendo importante para los conducidos por Marcelo Méndez no perder en sets corridos debido a que habría sido peor pensando en los puntos perdidos en el ranking mundial, que clasificará a los cuatro mejores que todavía no lograron su pase a París 2024.

A falta de solamente cuatro partidos para el cierre de la fase regular de la VNL, los seleccionados que hoy están clasificados son Italia, Eslovenia, Argentina y Cuba. Más atrás se encuentra en la pelea Serbia. El quinto cupo que falta es para el mejor de Africa (Egipto).

Los que ya están clasificados a los Juegos Olímpicos son Francia, Brasil, Alemania, Estados Unidos, Japón, Polonia y Canadá.

Ranking mundial de voleibol

Si bien Argentina se encuentra cerca de la clasificación, hay que tener en cuenta que perder o ganar muchos puntos en el ranking mundial depende no solo de la diferencia en el partido sino que también influye el rival al que se enfrenta.

Es decir, si uno de los equipos de abajo le gana a uno de los arribas del ranking, puede subir varios escalones como le pasó a Canadá en segundo weekend.

MIRA TAMBIÉN Fixture de la Copa América 2024: todo el calendario de partidos

Argentina cerró este segundo fin de semana de competencia con un saldo de dos victorias (Canadá y Serbia) y dos derrotas (Estados Unidos y Francia).

El último y decisivo weekend de la Volleyball Nations League 2024

Semana 3 | 18 al 23 de junio

Martes 18 de junio

Grupo 6 | Manila | 4:00 | Brasil vs. Países Bajos

Grupo 6 | Manila | 8:00 | Canadá vs. Japón

Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Bulgaria vs. Turquía

Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Eslovenia vs. Argentina

Miércoles 19 de junio

Grupo 6 | Manila | 4:00 | Alemania vs. Francia

Grupo 6 | Manila | 8:00 | Irán vs. Estados Unidos

Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Cuba vs. Serbia

Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Italia vs. Polonia

Jueves 20 de junio

MIRA TAMBIÉN San Martín no pudo escaparse

Grupo 6 | Manila | 0:00 | Alemania vs. Canadá

Grupo 6 | Manila | 4:00 | Irán vs. Países Bajos

Grupo 6 | Manila | 8:00 | Brasil vs. Estados Unidos

Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Turquía vs. Argentina

Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Bulgaria vs. Italia

Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Cuba vs. Eslovenia

Viernes 21 de junio

Grupo 6 | Manila | 0:00 | Irán vs. Francia

Grupo 6 | Manila | 4:00 | Canadá vs. Brasil

Grupo 6 | Manila | 8:00 | Japón vs. Países Bajos

Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Argentina vs. Polonia

Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Bulgaria vs. Cuba

Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Turquía vs. Serbia

Sábado 22 de junio

Grupo 6 | Manila | 0:00 | Alemania vs. Estados Unidos

Grupo 6 | Manila | 4:00 | Canadá vs. Países Bajos

Grupo 6 | Manila | 8:00 | Francia vs. Japón

Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Bulgaria vs. Argentina

Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Serbia vs. Polonia

Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Eslovenia vs. Italia

Domingo 23 de junio

Grupo 6 | Manila | 0:00 | Alemania vs. Irán

Grupo 6 | Manila | 4:00 | Francia vs. Brasil

Grupo 6 | Manila | 8:00 | Japón vs. Estados Unidos

Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Cuba vs. Polonia

Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Turquía vs. Italia

Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Serbia vs. Eslovenia