Argentina se prepara para buscar la final del Mundial Sub 20 ante el duro Colombia Los de Placente, con bajas como las de Carrizo y Pierani, enfrentan este miércoles a los Cafeteros desde las 20.

El Mundial sub 20 que se está disputando en Chile tendrá un cruce de alto voltaje en las semifinales, con la selección argentina como protagonista: enfrentará a Colombia en un duelo entre equipos de la Conmebol por un lugar en la final. El partido se disputará este miércoles 15 de octubre desde las 20, en el Estadio Nacional de Santiago. El encuentro será transmitido en vivo por televisión a través de los canales TyC Sports y Telefé, y estará disponible en sus plataformas de streaming asociadas.

El Invicto Albiceleste

El equipo dirigido por Diego Placente llega a la semifinal con puntaje perfecto, habiendo ganado todos sus partidos en el torneo: en su grupo, ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0 y luego despachó a México, en cuartos, con un 2-0. Este último triunfo representó el retorno de la selección argentina a las semifinales de un Mundial sub 20 luego de 18 años. La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2007, que finalmente terminó en título para la Albiceleste.

El entrenador Placente tendrá dos ausencias significativas para enfrentar a Colombia. A la baja de Álvaro Montoro, que sufrió una fractura de clavícula, se suma la suspensión de Maher Carrizo. El delantero de Vélez llegó a las dos amonestaciones y debe cumplir una fecha de sanción.

Tampoco estará Valente Pierani, uno de los marcadores centrales titulares, tras sufrir una distensión en la rodilla que lo margina del resto de la competencia. En su lugar, podría entrar Juan Manuel Villalba. Ante estas bajas, se espera que Gianluca Presttiani repita titularidad. Otro jugador con posibilidades de volver al once inicial es Santino Andino.

Colombia, otro invicto

El seleccionado colombiano también ha mantenido su invicto a lo largo del certamen. En la fase de cuartos de final, los cafeteros eliminaron a España con un resultado de 3 a 2.

En la fase de grupos, Colombia lideró su zona tras vencer a Kazajistán 1 a 0 y empatar con Noruega y Nigeria. En octavos, su víctima fue Sudáfrica, a la que superó 3 a 1

Argentina y Colombia ya se midieron a principios de año en el Sudamericano sub 20. En aquel torneo, empataron 1 a 1 en la fase inicial, y luego la Albiceleste se impuso 1 a 0 en el Hexagonal Final.

El cuadro de semifinales ya está definido, y el fútbol sudamericano domina con dos equipos. Argentina y Colombia, ambos invictos, se medirán este miércoles, desde las 20, en el Estadio Nacional de Santiago.

Del otro lado, el cruce de semifinales lo protagonizarán ese día más temprano, desde las 17, Francia y Marruecos. Esta configuración abre una posibilidad latente: que la final de la categoría sub 20 replique la final del Mundial de mayores de Qatar 2022, si Argentina y Francia logran superar a sus respectivos rivales.