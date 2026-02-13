Ariel Martos empezó a palpitar el debut de San Martín contra Chacarita Juniors El entrenador Verdinegro evaluó la pretemporada, el mercado de pases, su idea de juego y las expectativas para el torneo de ascenso.

El domingo es debut, pero la Primera Nacional ya comenzó hace rato para el Atlético San Martín. Con la diagramación del viaje previsto para este viernes a las 19 rumbo a Buenos Aires, en San Juan el nuevo entrenador Verdinegro, Ariel Martos, analizó su pretemporada, confirmó algunos detalles como el dueño del arco y marcó los trazos de su filosofía futbolera. Puntual, consecuente con sus decisiones de atender a toda la prensa junta, sin exclusivas, el tucumano Ariel Martos desnudó sus sensaciones por primera vez tras haber llegado a Sann Juan el 3 de enero pasado para iniciar la pretemporada.

‘Estamos conformes con el trabajo realizado en este tiempo de preparación. Todos los chicos del grupo mostraron una enorme predisposición y hemos podido buscar en su entrega las cosas que queríamos para este San Martín. Me dejaron conforme los amistosos pese a que los resultados no interesan, porque uno quiere probar formaciones, sistemas, ver reacciones, detalles. Todo nos ha servido pero claro este domingo empieza la hora de la verdad y ahí se verá el fruto. Es una Primera Nacional durísima, larga. Debutamos contra un equipo de los grandes en serio como Chacarita pero San Martín está a la altura y tenemos que plasmarlo en cancha’ abrió Martos en su primer contacto en los jardines del Hilario Sánchez.

Encarando para el lado de las precisiones sobre el equipo para el debut, Martos fue claro: ‘El único que tiene el puesto ya definido es Maxi Velazco al que ya le adelanté que será titular en Chacarita. El resto, todo por decidir con un par de dudas de las buenas, esas que complican al entrenador porque sobran opciones. Hemos probado distintos sistemas en los amistosos, intentamos ser prácticos pero no infglexibles buscando sostener la propuesta de protagonismo siempre. El resto de la formación, recién después que la informe a los propios futbolistas se conocerá. Antes no’.



El mercado de pases fue intenso y San Martín llegó a las 20 incorporaciones. Un movimiento que el entrenador Verdinegro valoró: ‘Pudimos armar un plantel acorde a lo que pretendemos. Tenemos variantes, opciones y muy buenos presentes en todos los chicos que se sumaron más lo que quedó. Una mezcla de experiencia con juventud que moviliza siempre y genera cosas buenas. Estamos conformes y creemos que hay material para ir viendo la evolución de todo San Martín en el torneo de la Primera Nacional que es muy dura’.

Los juveniles sanjuaninos son parte del analisis de Martos y lo asumió con total franqueza: ‘En el caso de Luciano Riveros, hemos charlado con el. Nos dijo que le apareció una propuesta a través de su representante y el tiene que decidir. Si se queda, lo tendremos en cuenta como a todos los demás chicos del club. Santiago Barrera se esguinzó la semana pasada pero es parte de nuestras opciones. Queremos potenciarlos’.

En el final, el tucumano marcó sus expectativas para la temporada en San Martín: ‘Es dificil la categoría, pero queremos ser protagonisas de verdad. Hay grandes equipos, grandes planteles pero San Martín tiene su lugar ya ganado en la divisional y está obligado a ese protagonismo permanente. Los resultados dirán el resto, ver dónde apuntar e ilusionarse’.

PRIMERA FECHA

Viernes 13

17: San Miguel vs. Central Norte

21: Atlético de Rafaela vs. Almagro

21.30: Godoy Cruz vs. Ciudad Bolívar

22: Gimnasia y Tiro vs. Colegiales

Sábado 14

17: All Boys vs. Mitre

17: Morón vs. Defensores de Belgrano

17: San Telmo vs. Ferro

17: Acassuso vs. Chaco For Ever

18: Agropecuario vs. Maipú

19: Tristán Suárez vs. Temperley

20: Colón vs. Deportivo Madryn

Domingo 15

17: Atlanta vs. Quilmes

17: Güemes vs. Nueva Chicago

17: Chacarita vs. San Martín (SJ)

17.30: Los Andes vs. Almirante Brown

19: Racing vs. Estudiantes (BA)

19: San Martín (T) vs. Patronato

Lunes 16

17: Gimnasia (J) vs. Midland

LAS ZONAS

Zona A: Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Morón, Estudiantes (BA), Ferro, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre (SdE), Racing, San Miguel y San Telmo.

Zona B: Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita, Colegiales, Maipú, Gimnasia (J), Gimnasia y Tiro, Guemes, Midland, Chicago, Patronato, Quilmes, San Martín (SJ), San Martín (T), Temperley y Tristan Suárez.