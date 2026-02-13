Franco Colapinto completó la primera sesión del día y marcó el sexto mejor tiempo en Bahréin Luego de no participar en el segundo test de la Fórmula 1, el argentino volvió a tener rodaje en pista y se mantuvo con buen ritmo en la práctica matutina.

Este viernes se disputa el tercer y último test de la semana en el Circuito Internacional de Bahrein, en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1. La novedad principal es la vuelta de Franco Colapinto, que estuvo en pista con el monoplaza de Alpine tras no girar en la segunda jornada.

En estas primeras vueltas, Colapinto mantuvo un buen ritmo y marcó su mejor tiempo con un registro de 1:36.874, que lo ubicó sexto de manera extraoficial. Cabe destacar que el objetivo de Alpine no es hacer vueltas rápidas, sino sacar la mayor cantidad de datos para seguir creciendo.

Además, durante la sesión pudo dar 64 vueltas, varias más que el miércoles y tres más que Pierre Gasly en la jornada matutina del jueves. Fue el séptimo piloto con más giros de la sesión.

La sesión matutina comenzó a las 4 de la madrugada de Argentina y se extendió hasta las 8. En tanto, la tanda vespertina será de 9 a 13, con rotación de pilotos en la mayoría de las escuderías. Sin embargo, en el caso de Alpine, el argentino seguirá a bordo del A526.

El piloto argentino tuvo inconvenientes con el auto en su primer test el miércoles, al igual que su compañero Pierre Gasly este jueves. En ambas oportunidades, el Alpine quedó detenido en la pista, lo que obligó a desplegar la bandera roja para retirar el monoplaza. Afortunadamente, este viernes todo se desarrolló con normalidad en la primera sesión.

Algunos equipos dividirán la actividad entre sus corredores, mientras que otros optarán por darle el día completo a uno solo para avanzar con tandas largas, como suele ocurrir en este tipo de pruebas.

El objetivo principal de estos test ya no es únicamente comprobar que el auto funcione, sino empezar a entender su rendimiento real en condiciones más cercanas a las de un Gran Premio. Para el equipo de Colapinto, esta jornada será clave para seguir acumulando información técnica y llegar con mayor solidez al inicio de la temporada.

Horarios y cómo ver por TV el último test de Bahrein de la F1

La primera actividad fue de 4 a 8 de la mañana (hora de la Argentina), mientras que el segundo turno comenzará a las 9 y finalizará a las 13.

Disney+ transmitirá desde las 12 del mediodía las primeras imágenes de las pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin. Además, vía streaming, la plataforma F1TV también emitirá la jornada en vivo.