Así está el cuadro de semifinales del Torneo Apertura River Plate y Platense definirán al último equipo que jugará por el título.

El Torneo Apertura ya tiene tres semifinalistas y dos de ellos se conocieron este lunes. Uno es Independiente, que eliminó a Boca Juniors tras imponerse por 1 0 en La Bombonera. El otro es San Lorenzo, que se impuso por penales sobre Argentinos Juniors luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.

En el primer turno de este lunes, San Lorenzo superó a Argentinos Juniors en La Paternal en un vibrante encuentro que terminó igualado. En la definición por penales el Ciclón se impuso 8-7 sobre el Bicho gracias al disparo que contuvo el arquero Orlando Gill ante Maximiliano Romero.

Más tarde Independiente venció a Boca Juniors en La Ribera a partir de la enorme acción individual de Álvaro Angulo.

Independiente jugará contra Huracán, que superó a Rosario Central por 1-0 en el Gigante de Arroyito gracias al gol de Walter Mazzantti. De este modo, el Globo dio la sorpresa al propinarle la primera derrota como local del año al Canalla, que se despidió del torneo pese a haber terminado como el mejor equipo de la regular.

En tanto que San Lorenzo espera por el ganador de River Plate-Platense. El elenco millonario, segundo en la Zona B, será local el martes a las 20:30 horas en el Monumental contra Platense, que viene de sorprender y eliminar a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Los tres encuentros disputados hasta ahora en la instancia de cuartos de final entregaron sus emociones y hasta definiciones dramáticas con los tiros desde los doce pasos. Luego de las 16 fechas en la fase regular con los 30 equipos, los duelos mano a mano desde los octavos de final tuvieron alta tensión y prometen más.

A la espera del último encuentro de la serie entre River Plate-Platense, todavía se espera la confirmación oficial de los días y horarios de las semifinales. La presencia de varios equipos en las Copas Libertadores y Sudamericana hace suponer que si el Millonario avanza a las semifinales jugaría el sábado 24 contra San Lorenzo, debido a que su compromiso con Universitario de Perú por la Libertadores está programado para el martes siguiente.

Por su parte, en la otra llave, ocurre algo similar con Huracán, que debe enfrentar a Corinthians el mismo martes 26, pero por la Sudamericana. Por este motivo, el Globo debería jugar también el sábado (o viernes) con Independiente. Un dato no menor es que, de no avanzar River Plate y en caso de que lo haga Platense, no habría inconveniente con la programación y podría jugarse el próximo domingo.

La final del torneo se disputará el domingo 1° de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el campeón obtendrá un cupo directo para la Copa Libertadores 2026. Solo en la final, en caso de empate en los 90 minutos, se irán a tiempo extra y, de persistir la igualdad, a penales.