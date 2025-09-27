Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid, con dos goles de Julián Álvarez y poca incidencia de Mastantuono El Atleti venció con contundencia a los Merengues, aunque se mantiene cuarto en la tabla; Getafe igualó 1-1 con Levante y Mallorca venció 1-0 al Alavés.

El Atlético de Madrid derrotó 5-2 al Real Madrid en el enfrentamiento por la séptima fecha de La Liga. A pesar del triunfo, el “Colchonero” se quedó con el cuarto puesto de la tabla de posiciones, mientras que el “Merengue” sostuvo la punta del campeonato español.

Los cinco tantos del Atleti fueron realizados por Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Julián Álvarez (doblete) y Antoine Griezmann, Los dos goles de los Blancos llegaron de la mano de Kylian Mbappé y Arda Güler.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Atlético realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, que genró diversas oportunidades claras de gol. A los 14 minutos, el español Robin Le Normand abrió el marcador con un cabezazo preciso dentro del área chica. Sin embargo, el Real Madrid cambió su actitud y revirtió su situación. Kylian Mbappé y Arda Güler concretaron el 2-1 en el tanteador.

Pero, a los 45+3, el mediocampista Koke realizó el pase preciso que terminó en la definición aérea del centro delantero noruego Alexander Sørloth. Con este gol, el Atlético de Madrid cerró el resultado del primer tiempo con una sorpresiva igualdad de 2-2.

En el complemento del encuentro, el equipo comandado por el director técnico Diego Simeone aprovechó la desconcentración de su contrincante y selló un sólido e histórico triunfo, que hacía 75 años que no sucedía.

A los 6 minutos, Julián Álvarez adelantó 3-2 a su equipo desde los doce pasos. Además, a los 18 minutos, convirtió un sorprendente gol desde un tiro libre y concretó su segundo tanto en el encuentro. De esta manera, el Atleti se adelantó 4-2 en el Metropolitano.

En el minuto 45+3, el Atlético de Madrid estiró su ventaja a 5-2 y cerró un impactante triunfo. El extremo izquierdo español Álex Baena realizó el pase que treminó en la definición precisa del francés Antoine Griezmann.

Por otro lado, el Getafe C.F igualó 1-1 con el Levante U.D y el RCD Mallorca venció 1-0 al Alavés.