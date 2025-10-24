Bajo la lluvia en La Plata, el sanjuanino Tobías Martínez terminó en el puesto 12° en la prueba que ganó Canapino Se corrió la novena fecha del TC Pick Up y el piloto sanjuanino sufrió con las condiciones climáticas.

En un final pasado por agua, Agustín Canapino se quedó con la victoria en la competencia que dio por concluida la 9ª fecha que las TC Pick Up disputaron en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. El de Arrecifes, que largó la carrera desde el primer puesto de la grilla, obtuvo de esta manera su tercer triunfo dentro de la categoría. En tanto que el sanjuanino Tobías Martínez, que había sido sexto en la Primera Serie, terminó finalmente en la posición 12 de la Final, a tres vueltas del ganador, con la Chevrolet.

La carrera dio inicio con el propio Canapino y Juan Pablo Gianini ubicados en los primeros puestos del pelotón. Con el semáforo en verde, el «Titán», a bordo de la Chevrolet S10 del Canning Motorsports, picó en punta pero el oriundo de Salto mostró desde el inicio un gran rendimiento que finalmente evidenció cuando en la vuelta 5, con una gran maniobra, tomó el liderazgo de la carrera.

Llovidos. Canapino en la Chevrolet se quedó con la fecha del Tc Pick Up en La Plata.



Con el correr de las vueltas, todo indicaba que Gianini se encaminaba a un nuevo triunfo dentro de la categoría donde supo celebrar 4 coronas, pero a partir de la vuelta 9 todo comenzó a cambiar cuando la lluvia se hizo presente, y con ella cambió la condición de pista.Las camionetas, que habían largado con el asfalto seco, se volvían difíciles de conducir y en el momento de ingresar en la penúltima vuelta fue el propio Gianini que sufrió un despiste provocando que Canapino retorne al primer puesto. Ya consolidado al frente, Canapino comenzó a sufrir no solo la condición climática si no también los embates de Germán Todino.

El de Rivera, que descontó a Canapino previo a ingresar en el último giro, aprovechó que el arrecifeño se pasó de la huella y tomó la punta sobre el cierre pero al momento de ingresar al curvon no pudo detener el vehículo y se despistó. Por detrás, Canapino también se despistaba pero pudo continuar en competencia hasta ver la bandera a cuadros.Fue tal el caos que los diferentes protagonistas, en donde se encontraban nombres como Mariano Werner o Mauricio Lambiris, no pudieron completar la competencia debido a que quedaron enganchados en el césped tras despistarse. Incluso el propio Gianini, que encabezó gran parte de la carrera, no pudo cruzar la línea de meta.De esta forma, Agustín Canapino se quedó con la victoria obteniendo su tercer triunfo en la divisional, y en la temporada, y se convirtió en el actual líder de la Copa de Oro superando a Mariano Werner por 10.5 puntos. Juan José Ebarlín y Gastón Mazzacane completaron el podio, mientras que Ignacio Faín y Javier Jack cerraron el «Top 5».

En tanto que el sanjuanino Tobías Martínez, que había sido sexto en la Primera Serie, terminó finalmente en la posición 12 de la Final, a tres vueltas del ganador, con la Chevrolet que fue la mejor ubicada de la marca.

CLASIFICACION

POS.PILOTO MARCA TIEMPO

1 Agustín Canapino CHEVROLET 28;38.704

2 Juan Ebarlín TOYOTA a 49.461

3 Gastón Mazzacane VOLKSWAGEN a 1;07.814

4 Ignacio Fain FORD a 1;14.607

5 Javier Jack RAM a 1;31.698

6 Germán Todino TOYOTA a 1 VTA

7 Matias Rodríiguez TOYOTA a 1 VTA

8 Mariano Werner TOYOTA a 1 VTA

9 Mauricio Lambiris FORD a 1 VTA

10 Juan Gianini FORD a 1 VTA

11 Nico Impiobato TOYOTA a 1 VTA

12 Tobías Martínez CHEVROLET a 3 VTAS

TC MOURAS

En la Plata se terminó la 12º fecha del TC Mouras y Eugenio Provens con la Dodge repitió victoria por segunda vez consecutiva. Fue imparable desde la largada, donde cuidó la cuerda y fue estirando paulatinamente la diferencia hasta llegar a casi 5 segundos al final de la competencia. El del Galarza Racing quedó a solamente medio punto de Carabajal en la lucha por la Copa. Este último no terminó la final por una rotura de motor y cedió muchos puntos en el torneo. En segundo lugar llegó Manuel Borgert con el Ford, que repitió posición por segundo encuentro seguido. Tercero y cerrando el podio pudo arribar Lucas Bohadonoviwz, el cual fue con la puerta abierta de la Dodge casi toda la final. En cuarto lugar culminó Leandro González (Chevrolet), aventajando en poco más de un segundo a Thomas Pozner (Dodge).

Más atrás cruzaron la bandera de cuadros: 6º Benjamín Anton, 7º Gustavo Tadei (hijo), 8º Luca Demarco, 9º Lucas Guerra y 10º Facundo Ledesma. Juan Pablo Guiffrey tuvo que abandonar con desperfectos mecánicos en la vuelta 5 y Francisco Luengo, uno de los animadores del campeonato, hizo lo propio un par de giros después.