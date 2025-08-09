Boca empató de manera agónica con Racing en la Bombonera y extendió su racha sin victorias La Academia ganaba con gol de Solari, pero el Xeneize lo igualó con un cabezazo de Milton Giménez sobre la hora. El equipo de Russo acumula 12 partidos sin ganar

Boca y Racing empataron 1 a 1, en un partido jugado esta tarde en la Bombonera. El equipo xeneize, que juega cada partido con una máxima tensión, suma 12 partidos sin ganar. Santiago Solari y Milton Giménez marcaron los goles, pero Miguel Merentiel quedó otra vez en el ojo de la tormenta.

La Academia, ahora, tiene la mira puesta en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, de Montevideo.

Boca, en cambio, no tiene competencia internacional y ya quedó eliminado de la Copa Argentina, por lo que está obligado a apostar todo al torneo Clausura para llegar a la Libertadores del próximo año.

Por más que tenga la fachada de un partido más por el torneo local, en juego hubo mucho más que tres puntos. Desde la derrota con Huracán en Parque Patricios, al equipo xeneize le pasó de todo: del affaire por el cambio de Miguel Merentiel a las salidas confirmadas de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol, pasando por la rescisión de Marcos Rojo, que ayer fue presentado como nuevo jugador de… Racing.

En medio de esa turbulencia y de la racha histórica de partidos sin ganar (12), Miguel Ángel Russo está obligado a encontrar un equipo que funcione. Lo necesita tanto como los hinchas, repartidos entre aplausos y reproches.

El espectáculo fue electrizante. El primer capítulo terminó sin goles, lo que no debe disfrazar la realidad: pudo haber sido tranquilamente un 2-2. Cavani, para Boca y Nardoni, para Racing, dispusieron de las mejores situaciones.

El tramo final mantuvo la intensidad, aunque con menos situaciones claras. El pibe Rodríguez debió salir del campo de juego, por una entrada durísima de Aguirre, que el juez Ramírez decidió no amonestar. El desarrollo era friccionado, al límite y el árbitro jugaba su juego.

En algunos casos fue excesivamente ejemplificador, en otros momentos, dejaba jugar con libertad. Merentiel tuvo la posibilidad más seria, con un disparo que contuvo Cambeses, en un mano a mano generado exclusivamente por el uruguayo, un zurdazo al medio, luego de un envío lejano de Cavani.

Al rato, en una jugada rapidísima, otra vez Merentiel tuvo el gol, pero se enredó solo y el arquero encontró la pelota y salvó a la Academia. Fue una deslucida tarea del delantero más querido por los hinchas.

Para peor, en la siguiente jugada, Racing se puso en ventaja, a través de un tanto de Santiago Solari. Y Boca empató con un furioso cabezazo de Milton Giménez, luego de un tiro libre de Paredes.