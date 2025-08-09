Todino fue el más veloz previo a la final del “Desafío de las Estrellas” donde Tobías largará 9° Con el Ford Mustang el piloto se quedó con el mejor tiempo en el segundo y último entrenamiento que el Turismo Carretera desarrolló en el Circuito San Juan Villicum.

Este sábado comenzó la actividad del Turismo Carretera en el Circuito San Juan Villicum, en el marco de la novena fecha de la categoría, y en una competencia especial con el Desafío de las Estrellas, que tiene recarga de combustible y cambio de neumáticos, los dos del lado derecho.

Cuando expiraba la tanda y festejaba Spataro, Germán Todino, con el Ford Mustang del Laboritto Jrs. se quedó con el mejor tiempo en el segundo y último entrenamiento que el Turismo Carretera desarrolló en el circuito sanjuanino de Villicum por la 9ª. fecha denominada Desafío de Las Estrellas.

Todino consiguió el equilibrio adecuado de su Ford Mustang y luego de que Emiliano Spataro dominara buena ´parte de la tanda, Todino marcó un tiempo de: 1.39.795/1000 y relegó al piloto de Lanús al segundo lugar por 345/1000, tercero quedó, Matías Rossi, con Toyota Camry a 510/1000, cuarto, Ignacio Fain, con Torino NG, a 542/1000 y quinto, Andrés Jakos, Toyota Camry, a 680/1000.-

El Turismo Carretera, cierra, con este entrenamiento la actividad de la jornada, ya que en esta carrera especial se larga con el orden obtenido a partir del sorteo de cada uno de los lugares de la grilla que se realizó en la noche del día viernes.

Este domingo la carrera de TC comenzará a las 12:45, con una duración de 50 vueltas o 95 minutos como máximo, integrando la primera fila Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli. Desde la quinta fila, en el cajón número 9 largará Tobías, que buscará cuidar en las primeras vueltas y después realizar buenas detenciones en boxes a partir de la vuelta 10 para volver a la pista bien adelante en el clasificador.

El TC está acompañado en este evento por cuatro categorías, entre ellas el TC Pista. Gaston Iansa se quedó con la “pole position” y largará desde la mejor posición de partida con el Chevrolet en la serie 1 el domingo desde las 9:10, con un total de 5 vueltas. La serie 2, también con la misma cantidad de giros, lo tendrá partiendo en el lugar de privilegio a Gaspar Chansard, que hoy obtuvo el segundo tiempo clasificatorio. Esa competencia comenzará a las 9:35. La carrera final del TC Pista comenzará 11:30, a 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

En el Turismo Carretera 2000 está presente el otro piloto sanjuanino, Joaquín Naranjo, que corre con un Ford Focus del JM Motorsport. Naranjo venía haciendo una buena clasificación y tuvo un golpe en la última curva del circuito, motivo por el cual no pudo realizar la carrera 1 ya que el equipo no llegó en ese momento con la reparación del auto, pero si largará el domingo la carrera 2, con el Ford Focus terminado, a partir de las 10:00. Joaquín estará partiendo desde el decimosexto cajón, en una competencia que tendrá un total de 20 vueltas o 30 minutos como máximo.

También integran el cronograma en el circuito sanjuanino dos categorías de fórmula, que tienen la participación de jóvenes promesas de nuestro país. Franco Ledesma en la F2 Argentina y Stefano Polini en la F3 Metropolitana respectivamente, resultaron los ganadores de las carreras finales del sábado en cada una de las categorías. Mañana la F3 desde las 8:35, a 10 vueltas o 20 minutos como máximo, y la F2 a partir de las 10:43, con 10 vueltas o 20 minutos como máximo, disputarán las competencias finales de día domingo.