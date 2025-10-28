Briatore reveló el gesto de Colapinto con Gasly tras desobedecer la orden de Alpine El asesor principal de la escudería francesa habló en medio de la expectativa sobre la renovación del argentino para 2026

El mundo de la Fórmula 1 espera ansioso lo que será la resolución del mapa de pilotos de cara a la temporada 2026. Con la mayoría de los equipos con sus formaciones listas, una de las escuderías que todavía resta anunciar a uno de sus conductores es Alpine. Tras la confirmación de la continuidad de Pierre Gasly, los próximos días serán decisivos para la renovación de Franco Colapinto.

A la revelación del medio especializado Motorsport, que estableció que el piloto argentino seguirá en la F1 el próximo año, ahora se sumó la reconocida revista Auto Motor Sport. El magazine alemán afirmó a través de su sitio que Colapinto “seguirá compitiendo para Alpine en 2026”, indicó un artículo que lleva la firma del periodista Michael Schmidt. En la misma nota, también se conocieron dos revelaciones que tienen que ver con el oriundo de Pilar y que retumbaron en el paddock.

Según un diálogo que reprodujo el portal del deporte motor europeo, Flavio Briatore dejó entrever que el argentino está muy bien posicionado para continuar con la escudería en la temporada que se avecina. “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”, expresó el asesor principal de Alpine. Hay que recordar que la expectativa en el automovilismo argentino y de América Latina por el futuro de Colapinto es total y se replicó el último fin de semana durante el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al ser consultado el pasado viernes, tras el primer día de actividad en el circuito, Franco fue contundente y mencionó que no depende de él su continuidad. “Estamos en mitad de octubre, dentro de poco se van a cerrar todos los asientos para el año que viene. En el caso de los asientos de Red Bull, de Racing Bulls, hay muchos rumores, muchas posibilidades.

En el caso de Alpine no hay rumores, nadie dice otra alternativa que no seas vos. Este año le estás ganando en carrera a Pierre (Gasly), estás muy empatado en clasificación. ¿Hay alguna duda?“, le planteó un periodista de la cadena DAZN a Colapinto, lo que generó una curiosa reacción del argentino de 22 años entre risas e incomodidad.

“Yo qué sé… no, no… A ver, cada uno tiene su opinión y creo que últimamente las opiniones por lo menos no están…”, dudó, antes de ensayar una contestación protocolar. “No hay muchos rumores, no hay mucho por hacer y creo que como equipo hay que trabajar para tener un mejor auto y después enfocarnos en lo que viene. Yo me enfoco en el presente, en carrera a carrera y ojalá tener un buen finde acá. Después, obviamente, no soy yo el que elige”, mencionó.

Además de hablar sobre el presente-futuro de Colapinto, Briatore también contó algo que sucedió puertas adentro del equipo tras la desobediencia de Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin cuando sobrepasó a su compañero a pesar del aviso por radio de que tenía que mantener su posición. “Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, reveló el experimentado empresario italiano a la revista alemana.

Es importante recordar que, luego de aquel suceso que dio que hablar en la Fórmula 1, el propio Colapinto se refirió a lo sucedido en un comunicado que difundió el equipo tras la carrera principal en el circuito de Austin, Texas. “La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase”, citó Franco en el reporte de Alpine. “Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras”, agregó.

Más allá de los comentarios, la demostración de Colapinto es en la pista. Cómo venía sucediendo, y volvió a ocurrir el último domingo, fue más rápido que su compañero de equipo en el GP de México y no quedó llegó por delante de Gasly a la bandera de cuadros sólo porque los comisarios deportivos decretaron un Virtual Safety Car por el abandono de Carlos Sainz en el final de la competencia. Al parecer, y según el planeta del automovilismo, habrá mucho más Colapinto en la F1 en 2026.