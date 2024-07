“Buenas sensanciones” tras el debut para Agostina Hein, la deportista más joven de la delegación argentina La nadadora de Campana fue segunda en su serie de los 400 libres.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Agostina Hein es sin dudas una joven promesa de la natación argentina, pero también es presente ya que es la deportista más joven de la delegación argentina y este sábado debutó el la pileta de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

En su primera experiencia tuvo una destacable labol terminando segunda en su serie clasificatoria de los 400 metros libres con un tiempo de 4 minutos, 14 segundos y 24 centésimos, seis segundos por encima de su mejor marca en esa distancia. Lamentablemente, este tiempo no le alcanzó para meterse en la final de la prueba porque finalizó en el puesto 18 de 24.

Igualmente, la cita olímpica no está terminada para la joven argentina ya que el 2 de agosto volverá a competir en los 800 metros libres, su prueba favorita.

Las sensaciones de Agostina Hein tras su debut en los Juegos Olímpicos

Hein no pudo ocultar su satisfacción por su debut olímpico, pese a que, como ella misma reconoció, el tiempo que firmó en las series de los 400 libre no fue el que esperaba. “La verdad es que estoy muy, muy contenta de poder debutar en uno Juegos. El tiempo no fue el que yo esperaba, para el que estuve trabajando, pero estar ya acá es el mayor premio”, dijo la argentina. Además agregó que ella pensaba ver estos Juegos desde la casa, así que ya estar en ellos era una gran satisfacción.

“Estar en la piletade calentamiento cerca de nadadoras como Ledecky o Titmus es algo que no se puede comparar”, indicó Hein, que volverá a competir el próximo 2 de agosto en las preliminares de los 800 libre. “Con lo bien que me sentí en los 400, creo que puedo hacer una muy buena carrera en los 800 y demostrar todo lo que estuve trabajando”, concluyó Hein.