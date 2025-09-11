Clausura del fútbol sanjuanino: están los árbitros para la fecha que arranca este viernes Los encuentros estarán repartidos entre viernes, sábado y domingo.

Con un encuentro el viernes, dos el sábado y los restantes seis partidos el domingo, así se jugará la 10ma fecha del Clausura del fútbol sanjuanino. El certamen que lo tiene como líder a Unión de Villa Krause ya transita la mitad del campeonato y hay mucho por definir. Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los árbitros designados para los encuentros.

Viernes (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)

Árbol Verde vs Colón Junior / Árbitro: Marcelo Cruz

Sábado (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)

San Lorenzo vs Aberastain / Árbitro: Enzo Gómez

Minero vs Peñarol / Árbitro: Sebastián Fernández

Domingo (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)

Alianza vs Villa Obrera / Árbitro: Martin Baigorria

Carpintería vs Trinidad / Árbitro : Emilio Salinas

Sarmiento vs López Peláez / Árbitro : José Díaz

Desamparados vs Rivadavia / Árbitro : Ruth Díaz

Atenas vs 9 de Julio / Árbitro: Martin Riveros

Unión vs Juventud Zondina / Árbitro: Sergio González