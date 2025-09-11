Con un encuentro el viernes, dos el sábado y los restantes seis partidos el domingo, así se jugará la 10ma fecha del Clausura del fútbol sanjuanino. El certamen que lo tiene como líder a Unión de Villa Krause ya transita la mitad del campeonato y hay mucho por definir. Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los árbitros designados para los encuentros.
Viernes (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)
Árbol Verde vs Colón Junior / Árbitro: Marcelo Cruz
Sábado (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)
San Lorenzo vs Aberastain / Árbitro: Enzo Gómez
Minero vs Peñarol / Árbitro: Sebastián Fernández
Domingo (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)
Alianza vs Villa Obrera / Árbitro: Martin Baigorria
Carpintería vs Trinidad / Árbitro : Emilio Salinas
Sarmiento vs López Peláez / Árbitro : José Díaz
Desamparados vs Rivadavia / Árbitro : Ruth Díaz
Atenas vs 9 de Julio / Árbitro: Martin Riveros
Unión vs Juventud Zondina / Árbitro: Sergio González