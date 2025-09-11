Canelo vs Crawford: Una pelea colosal en Las Vegas que paralizará el mundo Este sábado chocarán en Las Vegas. Se podrá ver por Netflix a partir de las 22.

La super estrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez, enfrentará al sensacional peleador estadounidense Terence “Bud” Crawford, en el combate estelar de una súper cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 13 de septiembre, en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada. La pelea es organizada por Riad Season con Turki Alalshikh a la cabeza, y será televisada por Netflix.

“Canelo” vs Crawford es uno de los más grandes combates de los últimos años. Enfrentará al dueño de la división de las 168 libras como Álvarez contra un peleador de gran talento y condiciones como Crawford, quien tendrá el hándicap de subir dos categorías de peso para enfrentar al mexicano. Ambos están en el Top de los mejores peleadores de la actualidad, y sin duda alguna, los aficionados podrán ver en acción un duelo de estrategias de alto nivel, con un pegador nato como el “Canelo”, contra un rival técnico como Crawford.

El “Canelo” ha perdido dos veces a lo largo de su carrera. La última vez fue ante el ruso Dmitrii Bivol, en mayo del 2,022. Sin embargo, esa derrota fue en la división de los semipesados, por lo que regresó a los supermedianos, para comenzar una racha de victorias ante Gennadiy Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía, Edgar Berlanga y el cubano William Scull, en mayo pasado, en una mala presentación a pesar de que se impuso por decisión en doce asaltos.

“El Canelo”, con récord de 63-2-2, con 39 nocauts y 35 años de edad, lleva boxeando profesionalmente desde los 15 años. Ha ganado múltiples títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes. En octubre de 2018, Álvarez firmó un contrato de cinco años y 11 peleas por un valor de al menos 365 millones de dólares con el servicio de streaming deportivo DAZN. El acuerdo fue el más grande en los deportes en ese momento (el jardinero de Los Ángeles Angels, Mike Trout, firmaría más tarde un acuerdo de 12 años y 426,5 millones).

El acuerdo de Álvarez eclipsó los términos del contrato de seis peleas y 30 meses de Floyd Mayweather Jr. con Showtime que tenía una garantía de 200 millones de dólares, aunque Mayweather ganó dinero adicional de los ingresos de PPV generados por el acuerdo.

Además del peso supermediano, en el que “Canelo” reina actualmente, también ha sido un reconocido campeón mundial en el peso superwelter, mediano y en el peso semipesado.

Crawford, considerado uno de los mejores libra por libra, decidió subir dos divisiones para enfrentar al “Canelo”, pasando de las 154 a las 168 libras, un reto de 14 libras adicionales que ha encendido el debate sobre su capacidad para mantener velocidad y potencia frente al ídolo mexicano. En sus recientes entrenamientos públicos en Omaha, se pudo observar a un Crawford mucho más fuerte, enfocado en rutinas de potencia y acondicionamiento. El propio peleador aseguró: “Me siento fuerte, más fuerte que nunca. Este es un nuevo capítulo en mi carrera y voy a demostrar que puedo con cualquiera en cualquier división”.

“Bud” Crawford (41-0, 31 nocauts) es considerado por muchos especialistas como uno de los mejores peleadores libra por libra de la última década.

Nacido el 28 de septiembre de 1987 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el boxeador zurdo ha construido una carrera impecable, caracterizada por su versatilidad, inteligencia en el ring y una capacidad única para adaptarse a cualquier estilo de rival.

Crawford debutó profesionalmente en 2008, y poco a poco fue escalando posiciones dentro del ranking gracias a su boxeo técnico y poder noqueador. Su primer gran reconocimiento internacional llegó en 2014, cuando viajó al Reino Unido para destronar a Ricky Burns y conquistar el título mundial ligero de la OMB. El estadounidense demostró su ambición al buscar retos en distintas categorías: Peso ligero (135 libras): Campeón mundial OMB tras vencer a Burns en 2014. Peso superligero (140 libras): Unificó todos los cinturones (AMB, CMB, FIB y OMB) en 2017 al derrotar a Julius Indongo, convirtiéndose en campeón indiscutido de la división.

Peso welter (147 libras): En 2018 subió para conquistar el título mundial OMB al vencer a Jeff Horn. Posteriormente defendió su corona en múltiples ocasiones, incluyendo victorias sobre Amir Khan, Kell Brook, Shawn Porter y David Avanesyan.

El reto no será sencillo. “Canelo” Álvarez, actual monarca indiscutido de los supermedianos, es un peleador experimentado, con gran fortaleza física, defensa sólida y pegada demoledora. Sin embargo, la adaptabilidad, precisión y boxeo técnico de Crawford son factores que podrían marcar diferencia en un combate de estilos tan contrastantes.