Del penal fallado por Maravilla Martínez al gol decisivo de Avalos: Independiente se quedó con el clásico

Independiente se adueñó del clásico de Avellaneda y de la ciudad: venció a Racing Club en un partido caliente, marcado por el penal fallado de “Maravilla” Martínez y el gol de Gabriel Ávalos. El Rojo capitalizó los errores de su rival y terminó festejando en un duelo cargado de tensión.
Independiente golpeó en el momento justo y se quedó con el clásico
El punto de quiebre del partido llegó en el primer tiempo: Racing Club tuvo un penal a favor, pero Adrián Martínez intentó picarla y la pelota se fue por encima del travesaño, en una acción que desató la reacción del rival.
La “canchereada” del delantero fue celebrada por los jugadores de Independiente, que ganaron en confianza tras ese episodio y comenzaron a crecer en el partido.
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El clásico tuvo además momentos de alta tensión fuera del juego: hubo incidentes en la platea, con hinchas que rompieron el banco visitante y se cruzaron con los suplentes de Racing, obligando a frenar el encuentro.
En el complemento, cuando el partido parecía cerrado, Independiente encontró su premio: Gabriel Ávalos apareció a los 35 minutos del segundo tiempo para marcar el único gol, tras una asistencia de Santiago Montiel.
Ese tanto selló el destino del clásico y desató el festejo del Rojo, que supo esperar su momento y aprovechó el golpe anímico que significó el penal errado de Racing Club.
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El cierre mostró a un equipo local firme en defensa y a la Academia sin respuestas claras, en un partido donde la eficacia y la mentalidad terminaron marcando la diferencia.
Síntesis del partido
Independiente (1): Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros
Racing Club (0): Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas
Gol: 35’ ST: Gabriel Ávalos (Independiente)
Cambios:
Independiente: Pérez Curci por Millán, Gutiérrez por Valdez, Fedorco por Montiel.
Racing: Vergara por Conechny, Miljevic por Fernández, Martirena por García Basso.
Incidencias:
- Penal errado por Adrián Martínez (Racing Club)
- Incidentes en la platea con rotura del banco visitante
- Intervención del VAR en jugada de penal
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Estadio: Libertadores de América