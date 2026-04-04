    • 4 de abril de 2026 - 20:08

    Del penal fallado por Maravilla Martínez al gol decisivo de Avalos: Independiente se quedó con el clásico

    Clásico caliente en la cancha del Rojo. Racing pudo ponerse en ventaja en el primer tiempo e Independiente ganó cerca del final.

    Independiente festeja un triunfo clave ante Racing Club en el clásico de Avellaneda. &nbsp;

    Independiente festeja un triunfo clave ante Racing Club en el clásico de Avellaneda.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Independiente se adueñó del clásico de Avellaneda y de la ciudad: venció a Racing Club en un partido caliente, marcado por el penal fallado de “Maravilla” Martínez y el gol de Gabriel Ávalos. El Rojo capitalizó los errores de su rival y terminó festejando en un duelo cargado de tensión.

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    Independiente golpeó en el momento justo y se quedó con el clásico

    El punto de quiebre del partido llegó en el primer tiempo: Racing Club tuvo un penal a favor, pero Adrián Martínez intentó picarla y la pelota se fue por encima del travesaño, en una acción que desató la reacción del rival.

    La “canchereada” del delantero fue celebrada por los jugadores de Independiente, que ganaron en confianza tras ese episodio y comenzaron a crecer en el partido.

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    El clásico tuvo además momentos de alta tensión fuera del juego: hubo incidentes en la platea, con hinchas que rompieron el banco visitante y se cruzaron con los suplentes de Racing, obligando a frenar el encuentro.

    En el complemento, cuando el partido parecía cerrado, Independiente encontró su premio: Gabriel Ávalos apareció a los 35 minutos del segundo tiempo para marcar el único gol, tras una asistencia de Santiago Montiel.

    Ese tanto selló el destino del clásico y desató el festejo del Rojo, que supo esperar su momento y aprovechó el golpe anímico que significó el penal errado de Racing Club.

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    El cierre mostró a un equipo local firme en defensa y a la Academia sin respuestas claras, en un partido donde la eficacia y la mentalidad terminaron marcando la diferencia.

    Síntesis del partido

    Independiente (1): Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros

    Racing Club (0): Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas

    Gol: 35’ ST: Gabriel Ávalos (Independiente)

    Cambios:

    Independiente: Pérez Curci por Millán, Gutiérrez por Valdez, Fedorco por Montiel.

    Racing: Vergara por Conechny, Miljevic por Fernández, Martirena por García Basso.

    Incidencias:

    • Penal errado por Adrián Martínez (Racing Club)
    • Incidentes en la platea con rotura del banco visitante
    • Intervención del VAR en jugada de penal

    Árbitro: Leandro Rey Hilfer

    Estadio: Libertadores de América

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