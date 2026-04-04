Del penal fallado por Maravilla Martínez al gol decisivo de Avalos: Independiente se quedó con el clásico

Clásico caliente en la cancha del Rojo. Racing pudo ponerse en ventaja en el primer tiempo e Independiente ganó cerca del final.

Independiente festeja un triunfo clave ante Racing Club en el clásico de Avellaneda.

Independiente se adueñó del clásico de Avellaneda y de la ciudad: venció a Racing Club en un partido caliente, marcado por el penal fallado de “Maravilla” Martínez y el gol de Gabriel Ávalos. El Rojo capitalizó los errores de su rival y terminó festejando en un duelo cargado de tensión.

Independiente golpeó en el momento justo y se quedó con el clásico El punto de quiebre del partido llegó en el primer tiempo: Racing Club tuvo un penal a favor, pero Adrián Martínez intentó picarla y la pelota se fue por encima del travesaño, en una acción que desató la reacción del rival.

La “canchereada” del delantero fue celebrada por los jugadores de Independiente, que ganaron en confianza tras ese episodio y comenzaron a crecer en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040538884132442363&partner=&hide_thread=false ¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL PENAL DE RACING VS. INDEPENDIENTE!! Y LOS JUGADORES DEL ROJO LO FUERON A BUSCAR...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Y4lmklb2bd — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026 El clásico tuvo además momentos de alta tensión fuera del juego: hubo incidentes en la platea, con hinchas que rompieron el banco visitante y se cruzaron con los suplentes de Racing, obligando a frenar el encuentro.

En el complemento, cuando el partido parecía cerrado, Independiente encontró su premio: Gabriel Ávalos apareció a los 35 minutos del segundo tiempo para marcar el único gol, tras una asistencia de Santiago Montiel.